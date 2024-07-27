Россия призвала к совместной борьбе против долгового кризиса в мире

Российская сторона на встрече министров финансов и глав центробанков «группы двадцати» (G20) обратила внимание на ухудшение ситуации с ростом госдолга в мире и призвала не допустить долгового кризиса. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

Заседание состоялось 25 и 26 июля в Рио-де-Жанейро. Участники отметили среди ключевых рисков рост глобальной задолженности, высокие уровни дефицита бюджетов и инфляции, колебание цен на сырьевые товары на фоне геополитических потрясений, а также фрагментацию и ослабление торговых связей между странами. Россию на встрече представлял замминистра финансов Иван Чебесков.

«Обслуживание долга становится всё дороже, при этом не будем забывать, что большинство стран, которые испытывают трудности, связанные с задолженностью, имеют низкие и средние доходы. Это не позволяет направлять необходимые ресурсы на развитие, структурные реформы, финансирование важнейших секторов экономики и достижение целей устойчивого развития», — приводятся его слова на сайте Минфина.

Также Чебесков указал на вызывающее особое беспокойство отсутствие внимания государств к очень высокому и продолжающемуся росту уровню долга в развитых странах.

Помимо решения вопросов с реструктуризацией долгов требуются совместные комплексные действия для предотвращения приближения системного долгового кризиса, подчеркнул он.

По информации Минфина, на заседании также было уделено особое внимание реформе налогообложения прибыли международных групп компаний, в результате чего была впервые одобрена отдельная декларация о сотрудничестве в области международного налогообложения.

Кроме того, было принято решение по созданию глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью. Данная цель является одним из ключевых приоритетов бразильского председательства в G20.

Следующая встреча в том же формате пройдет в октябре в рамках годового собрания руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Ранее, 2 июля, глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что уровень американского госдолга невозможно поддерживать и Вашингтон должен предпринять какие-то действия. Он назвал неприемлемым путь, по которому идут власти США.

До этого, 27 июня, эксперты МВФ назвали рост госдолга США угрозой мировой экономике из-за его прогнозируемого увеличения до 140% ВВП к 2032 году. В беседе с «Известиями» глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая объяснила, что ситуация с ростом американского госдолга потенциально может стать триггером дестабилизации финансовых рынков, хотя сейчас невозможно предсказать, произойдет ли это в реальности.