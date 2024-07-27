Орбан назвал действия России понятными и рациональными

Россия находится под «гиперрациональным управлением» и действует логично, тогда как действия Запада непредсказуемы и непонятны. Об этом 27 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Самая большая проблема в мире — это ослабление и распад Запада. Конечно, западная пресса утверждает не это, а то, что самая большая проблема в мире — это Россия и угроза, исходящая от нее. Это заблуждение. Россия слишком велика по соотношению с населением, к тому же находится под гиперрациональным управлением, в том, что она делает, нет загадки, всё логически следует из ее интересов, поэтому она понятна и на нее можно рассчитывать», — сказал он в ходе выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад, которое транслировалось на странице политика в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам венгерского премьера, Запад при этом «непонятен, непредсказуем и неуправляем» и ведет себя нерационально.

Он отметил, что Россию постепенно стали поддерживать многие страны мира, несмотря на указания со стороны Запада выступить против нее. В частности, Орбан привел в пример поддержку РФ такими странами, как Китай, Иран, Индия и Турция.

Премьер-министр Венгрии выразил мнение, что если Европа не будет проводить политику мира, а Дональд Трамп снова станет президентом США, то Евросоюзу придется признать поражение и нести ответственность за поддержку конфликта на Украине. При этом политик назвал актом капитуляции молчание ЕС о взрыве по указанию США газопроводов «Северный поток».

В своей речи Орбан также отметил успешную адаптацию России к санкциям Запада из-за ее технической и экономической гибкости. Антироссийские ограничения в то же время вредят фундаментальным интересам Европы, повышают цены на энергоносители и делают европейскую экономику неконкурентоспособной, подчеркнул он.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад стал осознавать невозможность победить Россию, и на этом фоне в последнее время появились многочисленные предложения по урегулированию конфликта на Украине. Однако позиция Запада заключается в игнорировании точки зрения Москвы и надежде на капитуляцию РФ, которой не будет, добавил Лавров.

До этого, 23 июля, глава российского МИДа указал на неготовность западных стран к равному и взаимовыгодному сотрудничеству с Россией. Он отметил, что данную позицию подтвердила декларация по итогам саммита НАТО, в которой изложены односторонние подходы стран альянса к отношениям с РФ. При этом Москва по-прежнему оставляет двери для взаимодействия открытыми, подчеркнул министр.