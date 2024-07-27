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Компания Jetour представила в РФ кроссовер Х50 за 2 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков
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Компания Jetour в рамках выставки Chinese Motor Show в Москве представила новый компактный кроссовер X50. Старт продаж в России намечен на сентябрь этого года, цена стартует от 1,99 млн рублей, передает корреспондент «Известий» 27 июля с места событий. Х50 станет самой доступной моделью в линейке марки.

Длина модели составляет 4397 мм. В РФ автомобиль будет представлен с передним приводом и многорычажной подвеской. Базовая версия получит атмосферный мотор 1.5 мощностью 113 л.с. в связке с пятиступенчатой механической трансмиссией.

В более дорогих версиях автомобиль получит турбомотор 1.5 (147 л.с., 210 Нм) с шестиступенчатым «роботом».

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В список оснащения вошли 10-дюймовый дисплей мультимедиа, беспроводная зарядка для смартфона, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, система кругового обзора, шесть подушек безопасности и набор водительских ассистентов. Отделка интерьера представлена в двух вариантах.

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