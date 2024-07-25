Российский рынок станет дебютным для кроссовера Jetour X50

Российский рынок станет дебютным для компактного кроссовера Jetour Х50, презентация модели состоится в Москве 27 июля. Об этом 25 июля со ссылкой на источник сообщает агентство «Автостат».

Jetour Х50 получит адаптацию для рынка РФ. У автомобилей будет оцинкованный кузов, пакет теплых опций и увеличенный объем бачка стеклоомывателя. В список оснащения войдут светодиодная оптика, мультимедиасистема с 10-дюймовым экраном, беспроводная зарядка для смартфона и поддержка Apple CarPlay с Android Auto.

Сейчас в модельный ряд марки в России входят переднеприводные кроссоверы X90 Plus, Dashing и X70 Plus, а также полноприводный Jetour T2. По итогам первой половины 2024 года в стране было реализовано почти 14,5 тыс. автомобилей Jetour, марка заняла восьмое место по объему продаж среди всех брендов на рынке.

27 июня сообщалось, что новая модификация кроссовера Jetour T2 появится в продаже в России в конце осени. Автомобиль получит восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию с гидротрансформатором от Chery, которая уже знакома российским автомобилистам по моделям Exeed TXL и Chery Arrizo 8. Сейчас модель представлена на рынке только с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

15 апреля калининградский завод «Автотор» объявил о начале выпуска кроссоверов Jetour Dashing. В I квартале 2025 года планируется организовать производство автомобилей Jetour по полному циклу (сварка, окраска, сборка).