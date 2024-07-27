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Путин назвал основами для победы России ее историю и традиции

Путин заявил, что символом расцвета России должен стать Херсонес
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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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История России, ее традиции и гордость за подвиги предков по укреплению государства, создают основу для победы, которая очень нужна в современный период развития государства. Об этом 27 июля заявил президент РФ Владимир Путин в интервью для документального фильма «Новый Херсонес».

«Нам всегда, особенно в этот период нашего развития, нашей истории, нам нужен успех, нам нужна победа. А победа не может быть без прочной основы, морально-этической, духовной основы. А эту основу как раз и создает наша история, наши традиции и гордость за то, что было сделано нашими предками по укреплению отечества. Это и сегодня в известном смысле наше оружие», — отметил глава государства, фрагмент интервью был опубликован на платформе «Смотрим».

Как заметил президент, Россия всегда укреплялась как изнутри, так и внешне, и чувствовала себя увереннее благодаря своим народам, проживающим на ее территории. Таким образом, все вместе они составляют одно многонациональное и многоконфессиональное государство.

На вопрос, символом чего он хотел бы видеть музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» в Крыму, российский лидер указал на знаковое значение создаваемого памятника.

«Символом своей идентичности, символом своих глубоких корней, символом победы, символом развития, символом расцвета России», — отметил Путин.

Крымский дар: каким будет музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес»
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Открытие музейного комплекса «Новый Херсонес» должно состояться 30 июля. Перед этим, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси, комплекс освятят священники Симферопольской и Крымской епархии. Уникальный «город-музей» построен в Севастополе — Херсонесе Таврическом — на территории площадью 24 га. А площадь зданий и сооружений составила 140 тыс. кв. м. Херсонес Таврический — один из древнейших городов России, основанный в V веке до нашей эры. Именно здесь в 988 году принял крещение великий князь Владимир Святославич (в народе — Владимир Красное Солнышко), которому суждено было стать крестителем Руси.

4 апреля Путин отмечал, что Херсонес Таврический в Севастополе является сакральным и очень важным местом для России, одним из важнейших истоков ее духовности. В этом месте переплетаются и духовные, и исторические, и культурные начала, указал он.

Херсонес Таврический является полисом, основанным древними греками на юго-западном побережье полуострова Крым на территории современного Севастополя. Он является единственным античным полисом Северного Причерноморья, городская жизнь в котором поддерживалась до конца XIV века.

Строительство объектов «Нового Херсонеса» началось в 2022 году по поручению президента РФ и было завершено чуть более чем за полтора года. Благословение на строительство комплекса дал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Строительству предшествовали масштабные археологические раскопки. Общее количество археологических находок составило более 6,5 млн единиц.

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