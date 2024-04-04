Херсонес Таврический в Севастополе является сакральным и очень важным местом для России. Об этом 4 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это один из важнейших истоков нашей духовности. [Великий] князь Владимир действительно не только сам крестился в Херсонесе и дружину свою крестил, но потом духовно начал объединять и объединил все славянские племена, проживавшие на этой территории, и это, собственно говоря, легло в основу строительства единого централизованного российского государства. В этом смысле это место для российского государства является действительно сакральным и очень важным», — сказал он.

Путин добавил, что в этом месте переплетаются и духовные, и исторические, и культурные начала. Он также выразил желание вновь побывать в Херсонесе.

Херсонес Таврический является полисом, основанным древними греками на юго-западном побережье полуострова Крым на территории современного Севастополя. Он является единственным античным полисом Северного Причерноморья, городская жизнь в котором поддерживалась до конца XIV века.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.