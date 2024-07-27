Лавров прибыл с визитом в Малайзию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 27 июля, прибыл с визитом в Малайзию.

Его борт приземлился в аэропорту Куала-Лумпура.

Подробности визита не анонсировались.

Как передает с места событий корреспондет «Известий» Дария Сенникова, глава МИД России прибыл в Малайзию из Лаоса, где ранее принял участие в ряде министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее, 17 июня, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что страна в скором времени начнет официальный процесс вступления в БРИКС. Глава МИД Малайзии Мохамад Хасан уточнил, что страна намерена подать заявку на вступление в объединение в 2025 году, когда к ней перейдет председательство в АСЕАН.

Агентство Bloomberg 26 июня обратило внимание, что азиатские страны постепенно перестают зависеть от США, прокладывая свой собственный курс, который направлен на выстраивание отношений с Россией и Китаем. В частности, государства региона усиливают взаимодействие с РФ и КНР в области экономических интересов, говорится в публикации.