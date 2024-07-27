СК РФ продолжает следственные действия с обвиняемым в подрыве авто в Москве

В Москве продолжаются следственные действия с обвиняемым в подрыве автомобиля на севере столице Евгением Серебряковым. Об этом 27 июля сообщает столичное ГСУ Следственного комитета (СК) России.

Как следует из видео, фигурант во время реконструкции событий показал, каким образом он установил взрывное устройство под дно автомобиля. А также где он прятал взрывчатку до того, как совершить преступление.

«В ходе допроса он частично признал вину в инкриминируемых деяниях и при проверке показаний на месте подробно рассказал следователям столичного СК об обстоятельствах совершения преступления», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

Следственные действия с Серебряковым начались днем ранее, когда его доставили на место преступления. Тогда же в СК РФ сообщили, что задержанный в Турции фигурант планировал отправиться оттуда на Украину. Он признался, что прибыл в Турцию, чтобы скрыться от правосудия, а расходы при подготовке преступления ему оплачивали кураторы.

Внедорожник взорвался на парковке около жилого многоквартирного дома в Москве 24 июля. В результате пострадал мужчина, ему оторвало конечности. Женщина, сидевшая рядом, получила рваные раны лица. Как было выяснено, причиной взрыва стала детонация неизвестного предмета, который был установлен в машине. Пострадавший оказался военнослужащим, а взрывное устройство находилось под водительским сиденьем.

29-летнего Серебрякова задержали в Турции 24 июля и затем экстрадировали в Россию. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2. ст. 105 УК РФ) и незаконном сбыте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).