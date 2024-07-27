Лавров объяснил отказ западных коллег сделать общее фото после встречи в Лаосе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что он не расстроен отсутствием общей фотографии министров иностранных дел стран — участниц Восточноазиатского саммита в Лаосе. Как предположил глава российского дипломатического ведомства 27 июля, кто-то из западных коллег, возможно, не захотел продемонстрировать свою фотогеничность.

«Может, кто-то из них опасается за свою фотогеничность, не знаю. <…> Хотя я сказал, что Запад ушел от дипломатии — она ему не нужна, ему нужны санкции, — но кроме санкций ему нужны картинки, которые укрепляли бы его претензии на руководство всего и вся», — заявил Лавров журналистам.

Как добавил глава МИД РФ, он не придает особенного значения таким протокольным аспектам. До этого, отвечая на вопрос «Известий» на пресс-конференции в Лаосе, Лавров заявил, что Россия еще ни разу не отказала коллегам из азиатских стран в проведении отдельных встреч во время саммита, если они обращались с просьбой провести переговоры.

«На контрасте с западными участниками G20 и восточноазиатских саммитов, которые всё время прячутся от нас. Наверное, не хотят, чтобы их с нами сфотографировали по причине той же фотогеничности», — указал глава МИД РФ.

В декабре прошлого года во время встречи Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатия Жозеп Боррель покинули мероприятие до общего фотографирования его участников, снявшись отдельно от всех на личном фото. Таким образом на кадре, где стояли все главы МИД ЕС, их не было. Как заявил тогда Лавров, это говорит об их страхе любого честного разговора, они «просто трусы». Глава МИД РФ указал, что сбежал его коллега госсекретарь Блинкен, а сам он никуда не сбегал.