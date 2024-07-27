Россия успешно адаптировалась к санкциям Запада, вводимым с 2014 года, так как демонстрирует экономическую и общественную гибкость. Об этом 27 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, указав, что заявления о том, что в РФ якобы царит автократия, являются абсолютно недостоверными.

«Россия с 2014 года усвоила уроки — и не только усвоила, но и превратила их в действия. Они провели необходимое развитие IT- и банковского секторов, поэтому российская финансовая система не сломалась. Они развили способность к адаптациям», — отметил политик, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад. Трансляцию вел телеканал М1.

Орбан добавил, что из-за ограничений Россия лишилась возможности импортировать сельхозпродукцию с Запада, но за это время сама превратилась в крупнейшего экспортера продуктов питания.

«Когда Россию описывают как жесткую неосталинистскую автократию — это ложь. На самом деле речь идет о стране, которая демонстрирует техническую, экономическую и, как видно, может, и общественную гибкость», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее, 7 июня, бывшая глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль заявила, что Россия и ее жители хорошо адаптировались к западным санкциям. В интервью на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) она отметила, что «русские быстро учатся, они доказали это за свою историю».

За день до этого в интервью «Известиям» министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указал на полный провал санкционной политики ЕС против РФ. Он отметил, что на Западе назвали целью санкционной политики «поставить российскую экономику на колени», однако этого не случилось.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путным вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.