Волонтеры «Народного фронта» и сотрудники военно-гражданской администрации Харьковской области попали 26 июля под минометный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время раздачи гуманитарной помощи в поселке Станция Тополя в Харьковской области на границе с Белгородской. Активисты рассказали «Известиям», что в этом районе нет никаких военных объектов.

В ходе украинского обстрела волонтеры спрятались в укрытие вместе с местными жителями. После того как атака ВСУ прекратилась, представители «Народного фронта» продолжили раздавать гумпомощь мирным гражданам.

«Мы привезли продукты, подарки детям и многое другое. Навестили маломобильного пенсионера. Всё самое необходимое доставили», — рассказал активист «Народного фронта» Никита Павкин.

Волонтеры поздравили местную пенсионерку с прошедшим днем рождения. В свою очередь, она поблагодарила неравнодушных за помощь и отметила, что жителям помогают и привозят продукты и лекарства.

В июне волонтеры привезли жителям Донецкой Народной Республики экспериментальную мобильную станцию для очистки воды. Она представляет собой тягач на базе «КамАЗа» с грузовой платформой и краном за кабиной, за которым на сцепке то, что кажется фурой. На платформе большие емкости в металлических решетках, которые сразу после наполнения можно погрузить и транспортировать далее.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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