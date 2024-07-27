Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют остаться без зарплат уже в конце сентября, если Верховная рада не примет решение о повышении налогов, заявила председатель бюджетного комитета рады Роксолана Пидласа. По ее словам, правительству следует оперативно принять бюджет и подписать его до середины сентября, сообщило 26 июля украинское агентство «Униан».

«Когда прикидывали, то переставляли средства из графы расходов на зарплату в сентябре, октябре и ноябре в графу о закупках оружия в начале года», — сказала она в подкасте «Хроники экономики».

А для того, чтобы военнослужащие в конце сентября получили денежное довольствие, правительству нужно принять бюджет и подписать до середины сентября, добавила Пидласа.

О том, что государству придется повышать налоги, было известно еще в начале года. Однако правительство до последнего откладывало непопулярное решение. Теперь депутатам и чиновникам нужно оперативно рассчитать возможные варианты налоговых изменений и найти компромисс между различными политическими, бизнес-сообществами и гражданами.

Чиновникам и нардепам нужно найти 500 млрд грн., 495 млрд из которых пойдут на нужды обороны, в частности зарплаты военнослужащих, закупку и ремонт военной техники в различных органах системы минобороны.

Как сообщал заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности Украины Юрий Мысягин, президент Владимир Зеленский во время встречи с членами фракции анонсировал повышение зарплаты военным до 200 тыс. грн. (чуть больше 419 тыс. рублей).

1 июля депутат Верховной рады Нина Южанина сообщала, что коммерческий долг Украины перед кредиторами составляет $20 млрд, и правительство страны уже фактически допустило дефолт, хотя официально он пока не объявлен. По ее словам, рада проверяет возможную реакцию граждан на официальное объявление неплатежеспособности страны, для этого правительство обсуждает повышение налогов на Украине.

17 июня агентство Reuters сообщило, что Украина не смогла договориться с западными кредиторами о реструктуризации своего долга по гособлигациям, сумма которых составляет $20 млрд. Если в ближайшие полтора месяца Киев не достигнет соглашения по этому долгу, его ждет дефолт.

При этом ситуация в рядах ВСУ, как рассказывают пленные украинские солдаты, ничуть не лучше экономического положения страны. 12 июля один из пленных рассказал об обмане со стороны украинского командования. Вместе с сослуживцами он попал под обстрел российской армии, но прибывший бронетранспортер (БТР) ВСУ вместо эвакуации открыл огонь по дому, где прятались военные.

8 июня военнопленный из Колумбии Анхель Карденас Монтилла рассказал «Известиям», что попал на передовую на Украине из-за обмана со стороны ВСУ. Мужчина сообщил, что в соцсети TikTok увидел рекламу работы на Украине и решил откликнуться, поскольку ему нужны были деньги, чтобы кормить семью и платить по ипотеке. Вместо охраны зданий его послали прямиком на передовую.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».