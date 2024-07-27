В Китае при взрыве на металлургическом заводе погибли пять человек
В китайской провинции Хэнань пять человек погибли и 14 человек получили ранения при взрыве на металлургическом заводе в пятницу, 26 июля, сообщает китайское издание Sohu.
«В промышленном парке Гаочжуан в городе Юнчэн взорвался кристаллизатор при производстве алюминиевых стержней, в результате чего пять человек погибли и 14 получили легкие ранения», — говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся восстановительные работы и расследование причин аварии. Ответственные лица предприятия задержаны.
Накануне в Болгарии два человека пострадали при пожаре на складах с пиротехникой. Отмечается, что пожар происходит в общине Елин-Пелин в Софийской области. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.