В Болгарии два человека пострадали при пожаре на складах с пиротехникой

В столичном регионе Болгарии загорелись склады с пиротехническими изделиями, пострадали два человека. Об этом в четверг, 25 июля, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на МВД.

Отмечается, что пожар происходит в общине Елин-Пелин в Софийской области.

«Горят три склада. Мы вывезли двоих пострадавших — мужчину и женщину, которые получила серьезные травмы. По неподтвержденной информации, есть еще пострадавшие. Непрерывно раздаются взрывы», — цитирует телеканал слова представителя болгарского МВД Димитара Кангалджиева.

Он добавил, что местные жители были эвакуированы, а дороги перекрыты. При этом, как заявил мэр муниципалитета Елин-Пелин Ивайло Симеонов, никакой опасности для жителей населенных пунктов нет. Аэропорт Софии продолжает работать в штатном режиме.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Ранее, 7 февраля, в результате пожара на заводе петард в Индии пострадали 174 человека. Завод не имел действующей лицензии на производство пиротехники и работал без необходимых мер безопасности. Кроме того, на нем и раньше происходили инциденты. Так, в 2021 году в результате взрыва погибли три человека. После этого полиция арестовала одного из владельцев фабрики, однако вскоре отпустила его.