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Следственный комитет установил еще трех участников банды Ясина

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Фото: t.me/sledcom25
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В Приморье были установлены еще трое участников организованного преступного сообщества «Трифоновские» Александра Ясина. Об этом в субботу, 27 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ.

«По подозрению в участии в организованном преступном сообществе, мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, задержаны спортсмены — Иван Бахтин, Михаил Сумин и Дмитрий Сергеев», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Следствие полагает, что через них обеспечивалось финансирование преступного сообщества. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, они направлены в СИЗО города Владивостока.

Также отмечается, что всего в настоящее время по уголовному делу проходят 13 человек, среди которых сам Ясин и его сообщники.

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16 июля в СК РФ сообщили, что в Приморском крае были задержаны шесть участников организованного преступного сообщества Александра Ясина.

По версии следствия, с 2004 года члены организованной преступной группировки через подконтрольные юридические лица сдавали в аренду торговые площади, которые не были предназначены для этих целей и являлись зонами отдыха. Также незаконно ими были построены два торговых центра, которые принесли почти 2 млрд рублей прибыли. Помимо махинаций с землей и неуплаты налогов, им также вменяют похищения и семь заказных убийств.

Ранее, 12 марта, следователи завершили дело руководителя банды «Трифоновские» Александра Ясина. Он и один из членов банды, Евгений Бычков, в ближайшее время предстанут перед судом. Полная мера наказания будет установлена в суде, однако на данный момент Ясин обвиняется в совершении преступлений по статьям «Бандитизм», «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ», «Незаконный оборот оружия», «Убийство», «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

В 2022 году Александра Ясина, тогда выполняющего обязанности руководителя Федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу (ДФО), задержали по уголовному делу о бандитизме. С 1 апреля 2022 года Ясин находился под стражей. Ему были предъявлены обвинения в организации ОПГ «Трифоновские» «в целях нападения на людей, действовавшей на территории Приморского края».

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