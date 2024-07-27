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В США пообещали скорректировать санкционную политику после выборов в Венесуэле

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Фото: REUTERS/Kevin Mohatt
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Администрация американского президента Джо Байдена скорректирует санкционную политику в отношении Венесуэлы в зависимости от того, как в воскресенье пройдут выборы президента в стране — члене ОПЕК, заявили официальные лица США, сообщило 26 июля агентство Reuters.

«Соединенные Штаты готовы скорректировать нашу санкционную политику с учетом событий, которые могут развернуться в Венесуэле. Рассматривая период после выборов, мы продолжим оценивать и обновлять нашу политику санкций в соответствии с требованиями, исходя из наших внешнеполитических целей» — сказал один из американских чиновников.

США также обратили внимание Мадуро на то, что если он заявит о победе, не предоставив доказательств, это «поставит под сомнение» необходимость признавать ее со стороны международного сообщества. В случае поражения нынешнего лидера страны Николаса Мадуро, по словам чиновника, США могли бы «рассмотреть меры, которые способствовали бы мирной передаче власти».

Высокопоставленные официальные лица США заявили в пятницу, что внимательно следят за ходом подготовки к выборам. Вашингтон смягчил, но затем восстановил санкции в отношении жизненно важной нефтяной отрасли Венесуэлы в последние месяцы после того, как заявил, что якобы правительство Мадуро не выполнило предвыборное соглашение, гарантирующее всеобщее демократическое голосование.

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В этот же день самолету с бывшими президентами стран Латинской Америки, которые направлялись для наблюдения за выборами главы государства в Венесуэле, не дали разрешения на вылет, так как воздушное пространство страны было закрыто, сообщил президент Панамы Хосе Рауль Мулино. В Венесуэле заявили, что таким образом пытаются обеспечить безопасность выборного процесса.

Выборы президента пройдут в Венесуэле 28 июля. Правящая партия Венесуэлы — Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV) — выдвинула действующего президента страны Николаса Мадуро в кандидаты 16 марта.

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