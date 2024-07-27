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Самолет с экс-президентами стран Латинской Америки не пустили в Венесуэлу

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Фото: Global Look Press/Markus Mainka
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Самолету с бывшими президентами стран Латинской Америки, которые направлялись для наблюдения за выборами главы государства в Венесуэле, не дали разрешения на вылет, так как воздушное пространство страны было закрыто, сообщило 26 июля Reuters со ссылкой на президента Панамы Хосе Рауля Мулино.

«Самолету отказали в вылете из аэропорта Токумена, пока политики оставались на борту», ​​— заявил Мулино в соцсети Х (бывш. Twitter).

Среди пассажиров самолета были экс-президент Панамы Мирейя Москосо и бывший глава Мексики Висенте Фокс.

«[Президент Венесуэлы] Николас Мадуро распорядился приостановить все рейсы авиакомпании Copa Airlines, направляющиеся в Каракас и Венесуэлу», — заявил Фокс в видеообращении в аэропорту Токумен после того, как покинул самолет.

На прошлой неделе Венесуэла закрыла пограничное движение по суше, воздуху и морю. Правительство заявило, что это попытка обеспечить безопасность и защитить президентские выборы, в ходе которых Николас Мадуро в третий раз поборется за пост президента.

Министерство иностранных дел Панамы вызвало дипломатического представителя Венесуэлы, сообщил министр иностранных дел Хавьер Мартинес-Ача в социальной сети X.

«Министр транспорта Венесуэлы заверил нас, что с этого момента не будет никаких препятствий для полетов панамской авиакомпании Copa в обоих направлениях», — заявил Мартинес-Ача.

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Выборы президента пройдут в Венесуэле 28 июля. Правящая партия Венесуэлы — Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV) — выдвинула действующего президента страны Николаса Мадуро в кандидаты 16 марта.

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