Россиянка Мирра Андреева завоевала первый титул WTA в карьере

Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла первый титул Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграв соотечественницу Элину Аванесян в финале турнира WTA 250 в Румынии 26 июля.

В третьем сете Аванесян снялась с матча, который длился 2 часа 19 минут. Встреча завершилась при счете 5:7, 7:5, 4:0 в пользу Андреевой, уточнил «Спорт-Экспресс».

Мирра Андреева, которой 17 лет, занимает 32-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2024). WTA по итогам прошлого года признала россиянку лучшим новичком года.

Турнир в Румынии категории WTA 250 проводится на грунтовом покрытии, призовой фонд — €232 244.

В начале июля российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над соотечественницей Элиной Аванесян в матче второго круга турнира Уимблдон. Встреча прошла в четверг, 4 июля, в Лондоне и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Самсоновой, которая была посеяна под 15-м номером.