В США подростка приговорили к тюремному заключению за стрельбу после Супербоула

Один из трех обвиняемых в стрельбе 14 февраля в Канзас-Сити в США во время празднования победы клуба по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» на Супербоуле, 15-летний подросток РГ, приговорен к заключению в исправительном учреждении для несовершеннолетних. Об этом 26 июля сообщило агентство Associated Press.

Прокуроры округа Джексон утверждают, что стрельба началась во время стычки между двумя группами фанатов. Ведущая местного радио Лиза Лопес Гальван погибла, 25 человек были ранены.

Помимо этого, сообщалось, что один из трех обвиняемых в убийстве Гальван, Линделл Мэйс, начал стрельбу первым. После этого РГ начал стрелять в Мэйса и ранил еще одного человека из его группы, Доминика Миллера, который тоже обвиняется в убийстве.

По словам заместителя инспектора по делам несовершеннолетних окружного суда округа Джексон, пребывание в исправительном учреждении департамента по делам молодежи обычно длится от девяти до 12 месяцев.

«Это не я», — заявил подросток, которого в судебных документах обозначили инициалами РГ, на слушании в четверг, 25 июля.

Он назвал себя хорошим человеком, который связался с плохой компанией сверстников.

Стрельба на праздновании победы команды «Канзас-Сити Чифс» в турнире NFL произошла 14 февраля. На параде ожидался 1 млн посетителей, а поддерживать общественный порядок направили 600 сотрудников правоохранительных органов. Сначала сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших, а также о том, что игроки, тренеры и персонал команды доставлены в безопасное место.

Позже в тот же день начальник полиции Канзас-Сити Стейси Грейвз сообщила, что число пострадавших возросло до 29, а правоохранители задержали трех подозреваемых в стрельбе. 16 февраля двум стрелявшим подросткам предъявили обвинение.