Минфин США заявил о давлении на ЕС с целью оставить активы РФ замороженными

США оказывают давление на страны Евросоюза (ЕС), требуя от них гарантий, что замороженные российские активы останутся неприкосновенными на «длительный период». Об этом 26 июля сообщает Reuters, ссылаясь заявление главы американского минфина Джанет Йеллен в кулуарах встречи глав министров финансов G20 в Бразилии.

«Йеллен заявила, что переговоры о предоставлении кредитов [так называемого «чрезвычайного ускорения доходов»], были конструктивными, в том числе в связи с требованиями США дать заверения в том, что активы [России] останутся замороженными в течение более длительного времени», — указывает агентство.

Министр финансов уточнила, что США тесно сотрудничают с ЕС, чтобы «продвинуться вперед», и рассчитывают к октябрю текущего года завершить работу над выделением нового кредита для Украины в $50 млрд, который лидеры G7 почти согласовали в июне. Йеллен отметила, что он будет взят из замороженных доходов Центробанка РФ на сумму около $300 млрд.

22 июля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что первый транш из доходов от заблокированных в странах объединения активов РФ поступит Еврокомиссии в первую неделю августа. Размер составит €1,4 млрд. По его словам, эти средства предназначены для закупки снарядов и средств противовоздушной обороны Украине.

Ранее, 14 июня, страны G7 в финальном заявлении своего саммита в итальянской Апулии заявили, что предоставят Украине до конца 2024 года кредиты на сумму около $50 млрд, которые будут погашаться за счет доходов от российских активов. В документе указано, что при этом суверенные российские авуары останутся замороженными.

Президент РФ Владимир Путин в тот же день указал, что обездвиживание Западом российских активов является воровством, которое не останется безнаказанным. Глава государства отметил, что такими действиями западные страны стали еще на шаг ближе к тому, чтобы разрушить созданную ими же систему, которая обеспечивала их процветание на протяжении десятилетий.

Йеллен 16 июня сообщила, что доходы от активов РФ накапливаются на международной площадке Euroclear в Бельгии, лежат там в виде наличности, а Москва якобы не имеет на них права, поэтому с юридической точки зрения она не видит проблем для использования этой прибыли.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центробанка РФ.