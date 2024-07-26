Турист получил штраф в размере $12 тыс. после запуска дрона в Сингапуре

В Сингапуре турист из Китая запустил дрон, чтобы сделать снимок залива Марина-Бей, и получил за это штраф в размере $12 тыс. Об этом 25 июля сообщило издание The Straits Times.

Отмечается, что 68-летний пенсионер с супругой приехал в Сингапур 25 июня на пару дней. В первый день мужчина дважды запустил над заливом свой дрон и с высоты 148 м сделал 38 фотографий. Беспилотник обнаружило Управление гражданской авиации и вызвало полицию.

Издание уточняет, что с марта 2024 года плотина Marina Barrage объявлена охраняемой территорией, поэтому для использования дронов в этом районе в рекреационных целях на высоте более 60 м нужно получить разрешение. При этом турист зарегистрировал свой аппарат и знал, что эксплуатация беспилотников регулируется. Защита мужчины в суде пояснила, что он не видел никаких знаков с соответствующим запретом в районе плотины.

В результате спустя месяц, 25 июля, пенсионеру назначили штраф в размере $12 тыс.

В конце апреля турист в норвежском Шпицбергене забрался на льдину, на которой лежал морж, и получил за это штраф в размере $1,1 тыс. Таким образом он нарушил местный закон об окружающей среде, согласно которому запрещено без необходимости тревожить животных.