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Захарова указала на способность РФ удержать на плаву формат ядерной «пятерки»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Россия еще не закончила исполнять свои годичные функции страны-координатора в формате «ядерной пятерки», однако намеченная ею программа рабочих мероприятий полностью реализована, благодаря чему формат, который находится не в самой лучшей форме, продолжает функционировать. Об этом 26 июля говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.

«В период российского координаторства удалось сохранить необходимую основу для того, чтобы «пятерка» продолжала функционировать. Самоценно, что пять стран поддерживают канал, позволяющий направлять важные сигналы и доводить принципиальные подходы. В нынешних обстоятельствах это уже немало», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что «пятерка» переживает, мягко говоря, не лучшие времена, с учетом спровоцированного странами Запада удручающего положения дел в отношениях между ядерными державами. Однако российская сторона смогла сделать самое главное — удержать формат «на плаву».

«По очевидным причинам у участников формата имеются те или иные политические ограничения на взаимодействие, а также весьма серьезные, зачастую фундаментальные противоречия по обсуждаемым вопросам. В связи с этим было бы странно ожидать сейчас от «пятерки» каких-либо ощутимых и тем более крупных свершений», — указала она.

Дипломат не исключила, что в будущем указанный формат при вызревании определенных условий еще сможет сыграть свою значимую роль и стать площадкой для диалога по теме Договора о нераспространении ядерного оружия.

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В марте МИД РФ сообщал о рабочей встрече стран «ядерной пятерки», которая состоялась 29 февраля в Саудовской Аравии при координаторстве России. Отмечалось, что рабочая встреча в формате пяти государств, обладающих ядерным оружием, прошла в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. В «ядерную пятерку» входят Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.

Президент РФ Владимир Путин 2 февраля отметил, что ядерные силы государства обновлены на 95%, причем их морская часть — практически на 100%. Он подчеркнул, что это «хороший, надежный тыл» для стратегической безопасности России. Он добавил, что таких же уровней модернизации будут добиваться и в сфере обычных вооружений.

«Ядерной пятеркой» называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят РФ, Китай, США, Великобритания и Франция. В настоящее время роль координатора в неформальном объединении играет Россия.

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