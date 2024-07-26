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NASA утвердило дату полета Crew Dragon с космонавтом Горбуновым к МКС

«Роскосмос»: Crew Dragon с космонавтом Горбуновым полетит к МКС 18 августа
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Фото: ТАСС/Роскосмос/Алексей Антонов
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Американский космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым на борту должен отправиться на Международную космическую станцию (МКС) 18 августа. Об этом 26 июля сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос» после утвержденного графика полетов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В состав экипажа также войдут астронавты NASA Зена Кардман, Ник Хейг и Стефани Уилсон. Полет к МКС состоится в рамках миссии Crew-9.

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До этого, 4 марта, к МКС стартовал Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребёнкиным в составе экипажа миссии Crew-8. Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Crew Dragon был произведен в 22:53 по местному времени (06:53 мск 4 марта) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Корабль состыковался с орбитальной станцией.

Летом 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях. Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов.

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