Реклама
Прямой эфир
Мир
Американский холдинг State Street выплатит $7,5 млн из-за нарушения санкций
Мир
Принц Гарри признался, что опасается покушения на свою жену Меган Маркл
Армия
Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил три дрона ВСУ за одно боевое дежурство
Общество
Минздрав сообщил о выявлении четырех случаев лихорадки Западного Нила в Татарстане
Общество
Синоптики спрогнозировали кратковременные дожди в Москве 27 июля
Общество
В Госдуме рассказали о повышении пособий по беременности и уходу за ребенком
Общество
Заслуженный юрист РФ раскрыл новую уловку мошенников с «заграничными номерами»
Общество
Следственный комитет установил еще трех участников банды Ясина
Общество
Спасатели МЧС утром начнут работы после прорыва дамбы в Челябинской области
Происшествия
Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над Курской областью
Происшествия
Женщина пострадала в результате обстрела ВСУ села Бочковка Белгородского района
Общество
Губернатор Ульяновской области рассказал о состоянии пострадавших при пожаре
Общество
Актер Александр Марушев из «Улиц разбитых фонарей» умер в возрасте 58 лет
Спорт
Россиянка Мирра Андреева завоевала первый титул WTA в карьере
Мир
Зеленский признал покровское направление в ДНР самым сложным для ВСУ
Мир
В Германии рассказали об атакующих собственные БПЛА солдатах ВСУ
Общество
Чуйченко рассказал о возможном увеличении предельного возраста нотариусов до 80 лет
Мир
Национальный опрос выявил желание отставки Байдена у более половины респондентов

NYP включила в топ самых сексуальных атлетов на Олимпиаде-2024 россиянку Ефимову

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская газета New York Post включила 32-летнюю пловчиху из России Юлию Ефимову в топ самых сексуальных спортсменов летних Олимпийских игр в Париже, несмотря на то что она не будет участвовать в турнире. Издание опубликовало рейтинг в четверг, 25 июля.

«Прославленная российская спортсменка Юлия Ефимова приедет в Париж, демонстрируя прекрасную внешность, мастерство и преданных поклонников», — пишет газета.

В рейтинг самых сексуальных спортсменов по версии New York Post также вошли легкоатлетки Алиса Шмидт из Германии, Молли Кодери из Великобритании и Алиша Ньюман из Канады, французский баскетболист Виктор Вембаньяма, пловцы Калеб Дрессел из США и Леон Маршан из Франции, американская прыгунья с шестом Сэнди Моррис и французский дзюдоист Тедди Ринер.

Ефимова не будет выступать на ОИ-2024, так как не сумела выполнить олимпийские нормативы на чемпионате Багамских островов. На счету спортсменки две серебряные и одна бронзовая медалей Олимпийских игр, а также шесть золотых наград мировых чемпионатов.

При этом газета The Sun еще 24 июля представила свой топ самых сексуальных олимпийцев. В него вошла 30-летняя фехтовальщица Яна Егорян, которая, так же как и Ефимова, не выступит на Играх в Париже. Она является двукратной олимпийской чемпионкой Рио-2016 в личной и командной сабле. В прошлом году Международная федерация фехтования (FIE) вынесла решение о том, что Егорян не будет допущена к участию в Олимпиаде-2024 из-за принадлежности к ЦСКА, пишет «Спорт-Экспресс».

Олимпийские игры во Франции 2024: когда и где смотреть
Игры пройдут с 26 июля по 11 августа

18 июля Международный олимпийский комитет опубликовал на своем сайте список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде. В Играх примут участие 15 атлетов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Игры у паралимпийцев пройдут с 28 августа до 8 сентября.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024