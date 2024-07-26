NYP включила в топ самых сексуальных атлетов на Олимпиаде-2024 россиянку Ефимову

Американская газета New York Post включила 32-летнюю пловчиху из России Юлию Ефимову в топ самых сексуальных спортсменов летних Олимпийских игр в Париже, несмотря на то что она не будет участвовать в турнире. Издание опубликовало рейтинг в четверг, 25 июля.

«Прославленная российская спортсменка Юлия Ефимова приедет в Париж, демонстрируя прекрасную внешность, мастерство и преданных поклонников», — пишет газета.

В рейтинг самых сексуальных спортсменов по версии New York Post также вошли легкоатлетки Алиса Шмидт из Германии, Молли Кодери из Великобритании и Алиша Ньюман из Канады, французский баскетболист Виктор Вембаньяма, пловцы Калеб Дрессел из США и Леон Маршан из Франции, американская прыгунья с шестом Сэнди Моррис и французский дзюдоист Тедди Ринер.

Ефимова не будет выступать на ОИ-2024, так как не сумела выполнить олимпийские нормативы на чемпионате Багамских островов. На счету спортсменки две серебряные и одна бронзовая медалей Олимпийских игр, а также шесть золотых наград мировых чемпионатов.

При этом газета The Sun еще 24 июля представила свой топ самых сексуальных олимпийцев. В него вошла 30-летняя фехтовальщица Яна Егорян, которая, так же как и Ефимова, не выступит на Играх в Париже. Она является двукратной олимпийской чемпионкой Рио-2016 в личной и командной сабле. В прошлом году Международная федерация фехтования (FIE) вынесла решение о том, что Егорян не будет допущена к участию в Олимпиаде-2024 из-за принадлежности к ЦСКА, пишет «Спорт-Экспресс».

18 июля Международный олимпийский комитет опубликовал на своем сайте список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде. В Играх примут участие 15 атлетов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Игры у паралимпийцев пройдут с 28 августа до 8 сентября.