Первый ушел: ЕК начала перевод прибыли от украденных активов РФ на нужды Киева

Европейская комиссия сообщила о переводе €1,5 млрд, полученных от реинвестирования замороженных российских активов, на военные и другие нужды Украины . При этом уточняется, что Киев не получит напрямую доступ к деньгам , большая часть которых уйдет в фонд мира на компенсации странам ЕС за оружие, отправленное ВСУ. В Кремле пообещали «продуманный» и «соответствующий интересам России» ответ на действия ЕС. Опрошенные «Известиями» эксперты подтверждают, что у Москвы имеется много механизмов контрмер, и часть из них уже реализуется. О новом этапе в воровстве российских активов и возможных последствиях этого решения для России и Евросоюза — в материале «Известий».

ЕС переводит деньги РФ Киеву

Спустя несколько дней после своего переизбрания на должность главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС переводит 26 июля первый платеж в размере €1,5 млрд, полученных в виде доходов от использования замороженных российских активов, «на оборону и восстановление Украины». По ее мнению, потраченные таким образом «деньги Кремля» помогут «сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни».

В Кремле заверили, что подобные шаги ЕК не останутся без ответа. «Это решение — не повод для оперативной реакции. Это повод, безусловно, для продуманных действий в ответ на подобные незаконные решения, которые реализуются со стороны Евросоюза. Эти действия будут обязательно, но они должны быть продуманы, они должны полностью соответствовать нашим интересам », — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: Global Look Press/Zhao Dingzhe

Европейская комиссия уточнила, что деньги не будут направлены непосредственно на Украину. 90% этой суммы внесут в Европейский фонд мира, а остаток — в фонд Украины для поддержки военных и на нужды восстановления страны . Такое распределение, подчеркивают еврочиновники, «гарантирует, что доходы будут потрачены на укрепление военного потенциала и реконструкцию в соответствии с правилами рационального финансового управления».

Очевидно, что за последней формулировкой скрывается обеспокоенность Запада высоким уровнем коррупции, которую страна не в состоянии искоренить . Так, в конце июня Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Киева провести внешний аудит Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), при этом аудиторы должны быть отобраны международными партнерами. Вместе с этим ЕК заявила 7 июня, что Украина выполнила все условия для вступления в ЕС. Напомним, что эффективная борьба с коррупцией всегда выдвигалась как одно из необходимых требований для членства страны в ЕС и НАТО.

Впрочем, нельзя исключать и желания самих еврочиновников нажиться на деньгах, предназначенных Киеву , рассуждает в беседе с «Известиями» экономист Александр Разуваев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— На самом деле это не очень большая сумма, и самой Украине эти деньги вряд ли сильно помогут. Но для конкретных людей это довольно немалые деньги. Если они идут не напрямую, а через какие-то фонды, через какие-то прокладки — это явный признак того, что коррупция присутствует. Эти фонды созданы в ЕС, и европейские и украинские чиновники могут поделить эти деньги между собой , — уточнил он.

Почему деньги на поддержку Украины выделяют сейчас

Вступая второй раз в должность главы ЕК, Урсула фон дер Ляйен объяснила, что на ближайшие пять лет финансовая, политическая и военная поддержка Киева составляет одно из условий европейской безопасности, и поэтому эта поддержка должна продолжаться сколько возможно.

По мнению бывшего французского депутата Европарламента Жильбера Коллара, принятое ЕК решение представляет «собой форму агрессии» и будет имеет очень серьезные последствия .

— Урсула фон дер Ляйен вернула на место всех людей, которые годами проводили ту же политику. Это даже нельзя назвать правительством, это просто сборище государственных служащих, людей, которые знают друг друга, людей, у которых есть общие интересы и которые преследуют властные цели. Их не заботит благополучие народов, входящих в Европейский союз. Вот почему мы принимаем подобные решения. Всё это не способствует миру , — добавил он.

Как бы там ни было, в вопросе помощи Киеву члены ЕС до сих пор не достигли единогласия. Главным противником военной поддержки выступает Венгрия , которая активно проводит курс на мирное урегулирование конфликта. Пользуясь правом вето, Будапешт долгое время блокировал решение об использовании доходов от замороженных активов ЕС для военной помощи Киеву. Но 23 июня теперь уже бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил: Евросоюз разработал механизм, позволивший обойти венгерское вето. В частности, Венгрии было указано на то, что она не имеет права повлиять на окончательное решение, поскольку изначально решила воздержаться во время предварительного обсуждения вопроса об использовании этих активов. В Будапеште этот шаг тогда назвали «беспрецедентным по бесстыдности нарушением красных линий и правил Евросоюза».

Солдат ВФУ Фото: REUTERS/Oleg Petrasiuk

Напомним, что, по данным ЕС, с февраля 2022 года страны G7, Евросоюза и Австралия заморозили €260 млрд активов Центробанка РФ. Из них около €210 млрд находится в ЕС. Свыше 95% последней суммы — у бельгийской Euroclear, одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Последняя объявила 19 июля, что из €4 млрд процентных доходов, полученных в первом полугодии, €3,4 млрд касались замороженных российских активов. €1,5 млрд из этой суммы и будет переведено в фонды помощи Украине. Кроме того, доходы от российских активов принесли бельгийскому государству €836 млн в виде налоговых поступлений, как того требует закон.

Учитывая слова Урсулы фон дер Ляйен о необходимости долгосрочной поддержки Украины, можно предположить, что ЕК продолжит подпитывать конфликт, используя доходы от замороженных активов РФ. В свою очередь, G7 готовится завершить к октябрю работу над выделением Украине займа в $50 млрд опять же за счет заблокированных на Западе российских активов, как об этом сообщила 26 июля глава минфина США Джанет Йеллен. И всё же не стоит забывать о факторе американских выборов, считает Александр Разуваев.

— По моим ощущениям, будет разрядка и будет разморозка наших активов. Поэтому политически крайне неправильно на фоне очень вероятной победы Трампа давать Украине эти деньги . Киев получит за счет РФ эти три копейки, а проблемы потом будут у ЕС. Ведь мы потребуем их вернуть. Конечно, они найдут, как нам компенсировать, но в любом случае эти деньги никак не спасут Украину от суверенного дефолта. Но я думаю, что придет Трамп и начнется торг , — подчеркнул эксперт.

Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Marco Bello

Действительно, в своих выступлениях Трамп не раз заявлял, что готов положить конец конфликту на Украине в случае победы на выборах в ноябре. Так, 20 июля по итогам разговора с Зеленским он пообещал «принести мир во всем мире». «Обе стороны [конфликта на Украине] смогут собраться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию», — сказал он. В Кремле при этом призывают не смотреть на Трампа «сквозь розовые очки» .

«Этот упомянутый вами один из кандидатов в президенты США является представителем политической элиты США, которая сейчас вся абсолютно страдает от тотальной русофобии», — объяснил 26 июля Дмитрий Песков.

Чем ответит Россия на воровство ее активов

Блокирование валютных активов ЦБ РФ принципиально ничего не меняет , напомнил «Известиям» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Он объяснил: устойчивость финансовой системы России и курса рубля зависит от баланса внешней торговли и счета текущих операций — с этим сейчас всё хорошо.

При этом в мае министр финансов Антон Силуанов заявил о возможности зеркального ответа на решение Запада использовать доходы, полученные от инвестирования замороженных российских активов . А ранее, в феврале, глава Минфина сообщил о блокировке в РФ не меньше западных активов, чем у них российских.

По его словам, раньше санкции на имущество центробанков были под табу — теперь же никакие правовые основы для недружественных стран не действуют.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В России акции, облигации и прочие финансовые активы нерезидентов заблокированы на счетах типа «С» , объясняет Александр Потавин. Это деньги иностранных инвесторов, которые государство временно замораживает, но не забирает в рамках ответных мер на внешние санкции, чтобы ограничить отток капитала из РФ, добавил он.

Справка «Известий» Счета типа «С» предназначены для проведения сделок с нерезидентами по покупке и продаже иностранной валюты, операций с ценными бумагами и инвестиций в экономику РФ. По данным ЦБ, в ноябре 2022 года объем средств на этих счетах превысил 280 млрд рублей, а уже к концу марта достиг 500 млрд рублей. Сейчас на операции с этими средствами наложены ограничения. На них поступают доходы по замороженным ценным бумагам, поэтому объем заблокированных средств постоянно увеличивается.

— Это похоже на ту картину, которая сложилась сейчас вокруг замороженных активов ЦБ. Отличие в том, что в западных депозитариях заблокированы валютные резервы РФ, а на счетах типа «С» — средства частных зарубежных инвесторов , — отметил эксперт.

Важно понимать, что в пользу Украины изымаются не суверенные российские активы и даже не непосредственные доходы по ним , отметил юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. Он уточнил, что европейские депозитарии (например, Euroclear) вкладывали доходы по заблокированным ценным бумагам и получали от этого прибыль . Теперь средства, полученные от реинвестирования этих доходов, будут направлены на военную помощь Украине, объяснил эксперт.

Согласно нормам международного права, ответные меры должны быть по возможности пропорциональными, продолжил он. К примеру, Россия может изменить режим счетов типа «С» и разрешить инвестировать замороженные активы недружественных лиц, а полученные доходы использовать по своему усмотрению , оценил эксперт.

— Конечно, может прозвучать возражение, что такой ответ России будет не совсем зеркальным. Ведь неблагоприятные последствия в связи с действиями против государства (РФ) наступят для частных лиц, а не для зарубежных стран, — подчеркнул Артем Касумян.

Впрочем, такие контрмеры могут быть оправданы необходимостью оказать эффективное воздействие на государство-правонарушителя, резюмировал эксперт.

Россия действует в юридической плоскости и передает иностранные активы, оставшиеся от европейских компаний, в управление отечественных государственных организаций, отметила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Она добавила, что, пока не будет достигнуто договоренностей по урегулированию этого вопроса с Евросоюзом, РФ вправе использовать зарубежные ценные бумаги для получения прибыли .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В Минфине «Известиям» подтвердили, что в ответ на блокировку активов указами президента РФ был введен ряд специальных экономических мер . «Среди них можно отметить указы №№79, 81, 95, 618 и ряд других, которые ограничивают возможности лиц, связанных с недружественными государствами, по совершению сделок с активами на территории Российской Федерации. Также в ответ на приготовления США к конфискации российских активов был принят указ президента РФ от 23.05.2024 №442», — уточнили в министерстве.

Как напомнил научный сотрудник Центра Россия-ОЭСР ИПЭИ Президентской академии Кирилл Черновол, правительство еще разрабатывает механизм компенсаций понесенных убытков, однако уже определено, что она будет производиться за счет конфискации находящегося в России имущества и активов США и ее резидентов, а также «лиц, которые находятся под контролем» Штатов.