В результате обстрела ВСУ села в Херсонской области пострадали четыре человека

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Масловка Новокаховского района Херсонской области пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает министерство здравоохранения региона.

Ведомство уточняет, что один из пострадавших детей и его мама получили тяжелые минно-взрывные травмы. У матери диагностированы множественные осколочные ранения конечностей. Она была госпитализирована в больницу, где ее прооперируют.

«Ребенок получил осколочные ранения голени, бедра, кисти и шеи. Юный пациент нуждается в специализированном лечении и уже направлен в одно из медучреждений Крыма», — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В Telegram-канале губернатора Херсонской области Владимира Сальдо уточняется, что среди пострадавших — трое детей.

Двое других детей получили незначительные травмы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. В медучреждении им оказывается необходимая помощь.

Ранее, 25 июля, два человека погибли, еще восемь, в том числе ребенок пострадали в результате атак вооруженных формирований Украины (ВФУ). Также уточнялось, что что еще один мужчина погиб в Никитовском районе Горловки в результате атаки ВСУ. Там же пострадали три женщины и двое мужчин. Кроме того, при детонации взрывоопасного предмета в Мариуполе был ранен ребенок 2016 года рождения. По словам главы республики, всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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