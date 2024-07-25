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Два человека погибли и восемь пострадали в ДНР в результате атак ВСУ

Пушилин: двое погибли, восемь, включая ребенка, пострадали в ДНР при атаках ВСУ
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Два человека погибли, еще восемь, в том числе ребенок, пострадали в результате атак вооруженных формирований Украины (ВФУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 июля сообщил глава региона Денис Пушилин.

«В Петровском районе Донецка при обстреле со стороны ВФУ с применением ствольной артиллерии погиб мужчина 1973 года рождения, ранена женщина 1958 года рождения. Во время ликвидации последствий атаки при повторном ударе ВФУ ранен сотрудник ГК «Донбассгаз» — мужчина 1966 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что еще один мужчина погиб в Никитовском районе Горловки в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там же пострадали три женщины и двое мужчин.

Кроме того, при детонации взрывоопасного предмета в Мариуполе был ранен ребенок 2016 года рождения. По словам главы республики, всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

По словам Пушилина, в результате атак ВСУ на регион были повреждены пять жилых домов в Петровском районе Донецка, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки. Помимо этого, последствия ударов зафиксированы на четырех объектах гражданской инфраструктуры. Он уточнил, что повреждения получили школа-интернат в Петровском районе Донецка и детский сад и магазины в Никитовском районе Горловки.

Всего ВСУ, согласно данным главы республики, совершили 25 атак на ДНР. Они выпустили по территории региона около 60 боеприпасов, применили ствольную артиллерию калибром 155 мм и ударный беспилотник.

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Ранее, 22 июля, «Известия» опубликовали видео с места, где ВСУ нанесли удар по школе в Калининском районе Донецка. Все учебные классы на первом этаже были уничтожены обстрелом. Сообщалось о двух раненных в результате удара по Калининскому району и об обнаружении одного погибшего в Киевском районе города.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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