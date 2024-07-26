В Банке России пообещали рассматривать все способы разблокировки активов россиян

Центробанк (ЦБ) будет рассматривать любые механизмы и способы защиты интересов российских инвесторов в условиях запрета Еврокомиссии (ЕК) обмена активами с россиянами. Об этом 26 июля сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике.

Накануне ЕК запретила физическим и юридическим лицам в государствах Евросоюза (ЕС) участвовать в схеме обмена активами между инвесторами, предложенной Россией. Об этом говорится в разъяснениях гендиректора объединения по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала (DG FISMA), которые опубликовала ЕК.

Набиуллина подчеркнула, что ей тяжело комментировать решения ЕС, направленные на то, что граждане союза в том числе не могут решить свои проблемы с заблокированными активами.

«Но мы будем рассматривать любые механизмы, способы для того, чтобы защитить законные интересы российских инвесторов. Будем рассматривать все иные способы», — сказала она.

Президент РФ Владимир Путин 8 ноября прошлого года подписал указ, допускающий обмен замороженными в России и за рубежом активами. Отмечалось, что заинтересованные зарубежные инвесторы смогут приобрести у россиян иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа С. При этом речь шла об обмене активов в объеме до 100 тыс. рублей на инвестора.

Замминистра финансов Иван Чебесков в середине июня рассказал «Известиям», что уже есть заявки на обмен заблокированными активами и со стороны россиян и от иностранцев. Граждане РФ подали более 1 млн заявок на 35,3 млрд рублей.