Реклама
Прямой эфир
Мир
Врач Трампа указал на несомненный характер полученного им пулевого ранения
Мир
Захарова назвала недопуск французской атлетки на открытие ОИ актом сегрегации
Общество
С обвиняемым в подрыве авто в Москве начались следственные действия на месте ЧП
Мир
Песков назвал Орбана «европейским смутьяном» после визита в Россию
Общество
Путин назвал форум «Таврида.АРТ» востребованной площадкой для общения молодежи
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Общество
Кинолог рассказал об опасных играх для щенка
Мир
ЕК выделила €1,5 млрд из доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву
Общество
В МЧС подтвердили гибель двухлетнего ребенка при пожаре в Ульяновске
Мир
За несколько часов до открытия ОИ произошел саботаж движения поездов во Франции
Мир
Во Франции заявили о высоком уровне загрязненности Сены во время купания мэра Парижа
Мир
Маск назвал абсурдно большими вложения США в НАТО
Туризм
Россияне стали чаще выбирать отдых в необычных форматах
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Мир
Небензя назвал причиной сложностей с прекращением огня в Газе «план Байдена»
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Спорт
Пять спортсменов из РФ вошли в топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

В Банке России пообещали рассматривать все способы разблокировки активов россиян

Набиуллина: ЦБ будет рассматривать любые способы защиты интересов инвесторов РФ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центробанк (ЦБ) будет рассматривать любые механизмы и способы защиты интересов российских инвесторов в условиях запрета Еврокомиссии (ЕК) обмена активами с россиянами. Об этом 26 июля сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике.

Накануне ЕК запретила физическим и юридическим лицам в государствах Евросоюза (ЕС) участвовать в схеме обмена активами между инвесторами, предложенной Россией. Об этом говорится в разъяснениях гендиректора объединения по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала (DG FISMA), которые опубликовала ЕК.

Набиуллина подчеркнула, что ей тяжело комментировать решения ЕС, направленные на то, что граждане союза в том числе не могут решить свои проблемы с заблокированными активами.

«Но мы будем рассматривать любые механизмы, способы для того, чтобы защитить законные интересы российских инвесторов. Будем рассматривать все иные способы», — сказала она.

Осень ждут: иностранцы начали подавать заявки на обмен замороженными активами
Как новые санкции против Мосбиржи повлияют на разработанный российскими властями механизм

Президент РФ Владимир Путин 8 ноября прошлого года подписал указ, допускающий обмен замороженными в России и за рубежом активами. Отмечалось, что заинтересованные зарубежные инвесторы смогут приобрести у россиян иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа С. При этом речь шла об обмене активов в объеме до 100 тыс. рублей на инвестора.

Замминистра финансов Иван Чебесков в середине июня рассказал «Известиям», что уже есть заявки на обмен заблокированными активами и со стороны россиян и от иностранцев. Граждане РФ подали более 1 млн заявок на 35,3 млрд рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024