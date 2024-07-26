Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в окружение российской армии под селом Прогресс Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате они потеряли всё командование рот. Об этом 25 июля заявил экс-командир батальона «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация) Игорь Мосийчук.

«Наши военные фактически попали в тактическое окружение, которое очень быстро может перерасти в физическое. И никому нет дела. Практически все командование рот погибло», — сказал он в интервью на YouTube-канале Politeka.

Мосийчук выразил мнение, что ВСУ продолжат оставлять населенные пункты, так как командование армии не собирается решать проблемы. По его словам, военнослужащих призывают стоять до последнего, вопреки большим потерям, уточнила «Газета.Ru».

Ранее, 24 июля, журнал Forbes сообщил о том, что два батальона 31-й механизированной бригады ВСУ потерпели серьезное поражение у Прогресса в ДНР из-за проблем с командованием. По его словам, главная проблема прежде всего была в управлении и организации. Forbes отметило, что это подразделение — одна из передовых украинских бригад, поэтому особенно тревожно, что она рухнула на фоне общих для всех ВСУ проблем с управлением и командованием.

До этого, 23 июля, газета Bild высказалась о сложности ситуации, в которой находятся украинские войска. Она связала опасность для ВСУ с потерей своих территорий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.