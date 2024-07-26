Реклама
Прямой эфир
Мир
Врач Трампа указал на несомненный характер полученного им пулевого ранения
Мир
Захарова назвала недопуск французской атлетки на открытие ОИ актом сегрегации
Общество
С обвиняемым в подрыве авто в Москве начались следственные действия на месте ЧП
Мир
Песков назвал Орбана «европейским смутьяном» после визита в Россию
Общество
Путин назвал форум «Таврида.АРТ» востребованной площадкой для общения молодежи
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Общество
Кинолог рассказал об опасных играх для щенка
Мир
ЕК выделила €1,5 млрд из доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву
Общество
В МЧС подтвердили гибель двухлетнего ребенка при пожаре в Ульяновске
Мир
За несколько часов до открытия ОИ произошел саботаж движения поездов во Франции
Мир
Во Франции заявили о высоком уровне загрязненности Сены во время купания мэра Парижа
Мир
Маск назвал абсурдно большими вложения США в НАТО
Туризм
Россияне стали чаще выбирать отдых в необычных форматах
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Мир
Небензя назвал причиной сложностей с прекращением огня в Газе «план Байдена»
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Спорт
Пять спортсменов из РФ вошли в топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш
Сюжет:

Экс-командир «Азова» рассказал о потерях ВСУ при окружении под Прогрессом в ДНР

Мосийчук: ВСУ потеряли всё командование рот при окружении под Прогрессом в ДНР
0
Фото: TASS/Zuma
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в окружение российской армии под селом Прогресс Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате они потеряли всё командование рот. Об этом 25 июля заявил экс-командир батальона «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация) Игорь Мосийчук.

«Наши военные фактически попали в тактическое окружение, которое очень быстро может перерасти в физическое. И никому нет дела. Практически все командование рот погибло», — сказал он в интервью на YouTube-канале Politeka.

Мосийчук выразил мнение, что ВСУ продолжат оставлять населенные пункты, так как командование армии не собирается решать проблемы. По его словам, военнослужащих призывают стоять до последнего, вопреки большим потерям, уточнила «Газета.Ru».

ВСУ очень плохо: провалы на фронте толкают Киев к поиску разрешения конфликта
Только в июле армия РФ освободила девять населенных пунктов, потери украинцев исчисляются десятками тысяч

Ранее, 24 июля, журнал Forbes сообщил о том, что два батальона 31-й механизированной бригады ВСУ потерпели серьезное поражение у Прогресса в ДНР из-за проблем с командованием. По его словам, главная проблема прежде всего была в управлении и организации. Forbes отметило, что это подразделение — одна из передовых украинских бригад, поэтому особенно тревожно, что она рухнула на фоне общих для всех ВСУ проблем с управлением и командованием.

До этого, 23 июля, газета Bild высказалась о сложности ситуации, в которой находятся украинские войска. Она связала опасность для ВСУ с потерей своих территорий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024