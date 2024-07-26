Большой седан Geely Preface может выйти на рынок России
Компания Geely готовится вывести на российский рынок большие седаны Geely Preface до конца текущего года. Об этом портал «Китайские автомобили» сообщил 25 июля со ссылкой на сотрудников дилерских центров. Первую партию седанов уже привезли в РФ.
Geely Preface будет доступен на рынке РФ с двухлитровым турбомотором, таким же агрегатом оснащаются знакомые россиянам модели Monjaro, Tugella и Atlas. В КНР модель представлена в модификациях с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением, отдача мотора достигает 190 л. с. Более мощный вариант развивает 238 л. с., двигатель работает с восьмискоростным «автоматом» Aisin.
Geely Preface построен на платформе CMA, длина седана составляет 4825 мм при колесной базе 2800 мм. В салоне установлен крупный 13,2-дюймовый центральный экран и самостоятельная цифровая панель приборов с 10,2 дюйма. Физических кнопок внутри практически нет, а селектор трансмиссии установлен за рулевым колесом.
18 июня сообщалось, что компания Geely готовится представить в России обновленную версию кроссовера Monjaro. Модель получит обновленный мультимедийный комплекс с поддержкой интерфейса Apple CarPlay, внешне кроссовер будет отличаться меньшим количеством хромированных элементов.
17 июня в России начались продажи кроссовера Geely Atlas с системой полного привода. Автомобиль доступен в трех комплектациях и стоит от 3,4 млн рублей.