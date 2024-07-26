Осадочное положение: как Приморье и Иркутск справляются с ливнями

Мощные ливни в Приморском крае и Иркутской области привели к подтоплениям домов и приусадебных участков. В Приморье на этой неделе уже объявляли штормовое предупреждение, а 26 и 27 июля синоптики вновь прогнозируют сильные дожди. В Иркутской области из-за интенсивных дождей затоплены не только дома, но и дороги, спасатели эвакуировали из пострадавших районов несколько десятков человек. Для помощи жителям используют вертолеты , организуют лодочные переправы и разворачивают пункты временного размещения. Ливни и кратковременные дожди в эти выходные ожидаются еще в нескольких областях Дальнего Востока, Сибири и Урала.

Штормовые предупреждения

Продолжительную жару в Приморском крае и Иркутской области на этой неделе прервали проливные дожди. Десятки домов и приусадебных участков в регионах затопило, спасатели эвакуируют пострадавших с помощью вертолетов и лодочных переправ.

Фото: МЧС РФ

Гидрометцентр сообщил о возможном повышении уровня воды в реке Иркут до неблагоприятной отметки из-за дождей еще 22 июля . По информации МЧС Иркутской области, 26 июля на территории четырех населенных пунктов в двух районах области подтоплено девять приусадебных участков и два участка дорог местного значения . Накануне от воды там освободились 38 дачных участков. А 26 июля вода покинула жилые дома и приусадебные участки в Нижнеудинском районе.

Ранее в областном МЧС сообщили, что из затопленных районов эвакуировали 62 человека, среди них 31 ребенок. 26 человек отправили в пункты временного размещения, а остальные находятся у родственников.

Спасатели также доставляют продукты питания, воду и оказывают адресную помощь. Обстановку в проблемных районах мониторят с помощью беспилотников.

Помимо Иркутской области сильные ливни уже неделю идут в Приморье. Там из-за выпавших осадков в семи муниципалитетах затопило придомовые участки и дороги. Краевые спасатели организовали лодочные переправы , а дорожные службы проводят аварийно-восстановительные работы.

« Борт Ми-8 МЧС России доставил питьевую воду и топливо в отрезанный поселок Скворцово в Анучинском округе, — следует из сообщения регионального МЧС от 24 июля. — Из населенного пункта спасатели эвакуировали мужчину, которому была назначена плановая госпитализация во Владивостоке».

Фото: МЧС РФ

Из-за прогнозируемых опасных метеорологических явлений в Хасанский округ направили аэромобильную группировку Главного управления МЧС. В случае необходимости она окажет помощь жителям муниципалитета.

По прогнозу Примгидромета, вечером 26 июля на западе края, а также ночью и днем 27 июля на большей территории региона ожидаются обильные осадки. Сильные ливни с грозами могут привести к образованию дождевых паводков .

За прошедшую неделю штормовое предупреждение в Приморье объявляли уже два раза. В связи с этим спасатели МЧС России дали рекомендации туристам и отдыхающим в регионе. Так, туристические группы просят воздержаться от выходов на маршруты, а тех, кто планирует провести свой отдых на пляжах, — соблюдать требования безопасности исходя из погодных условий. Кроме того, отдыхающим в палаточных лагерях посоветовали переместиться в безопасные места, а владельцам маломерных судов — воздержаться от выходов в море.

Единичный циклон

Приморский край оказался под влиянием активных атмосферных фронтов , следует из данных Гидрометцентра.

« Приморье 26–27 июля накроет очень сильный дождь, 28–29 июля сильные дожди сохранятся . Прогремят грозы, ветер усилится до 15–20 м/с, 27 июля — до 22 м/с», — указали там.

В четверг сильный дождь с грозой пролился в Амурской области, выпало до 24 мм осадков, а в Хабаровском крае — до 44 мм. В пятницу там небольшая передышка, отметили в Гидрометцентре. Приамурье, Хабаровский край, Еврейская АО оказались к концу недели в зоне повышенного атмосферного давления, осадков практически не предвидится. При этом с субботы по понедельник повсеместно пройдут кратковременные грозовые дожди, а на юге Хабаровского края и Амурской области возможны ливни.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Рекордное количество осадков выпало в Иркутской области и Бурятии , сказала «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— Конечно, реки отреагировали на это подъемом воды. И хотя это был единичный циклон, он привел к таким неприятным последствиям, — пояснила она.

По данным Гидрометцентра, в Бурятии выпало до 49 мм, а местами — до 75 мм осадков.

«Минувшей ночью в Забайкальском крае также прошел очень сильный дождь с грозой: в селе Верхний Ульхун зафиксировано до 57 мм осадков», — отметили там.

Дожди в Забайкалье и Бурятии продолжились и в пятницу. В Забайкалье возможен град, шквалистый ветер до 15–20 м/с. В субботу, 27 июля, также пройдут кратковременные дожди с грозой. Однако в воскресенье осадки прекратятся, вернется жаркая погода.

Мощный дождь в ближайшие сутки ожидается в Пермском крае, поэтому 27–30 июля прогнозируется повышение уровней воды в реках, местами подъемы могут быть интенсивными, указали в Гидрометцентре.

« В реках горно-восточных районов, реках бассейнов Чусовой, Сылвы возможно формирование дождевых паводков, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, в том числе в Широковское водохранилище на реке Косьва и водохранилище Яйвинской ГРЭС на реке Яйва» , — предупредили там.

Вид на город Кунгур и реку Сылва Фото: РИА Новости/Павел Лисицын