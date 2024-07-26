Осадочное положение: как Приморье и Иркутск справляются с ливнями
Мощные ливни в Приморском крае и Иркутской области привели к подтоплениям домов и приусадебных участков. В Приморье на этой неделе уже объявляли штормовое предупреждение, а 26 и 27 июля синоптики вновь прогнозируют сильные дожди. В Иркутской области из-за интенсивных дождей затоплены не только дома, но и дороги, спасатели эвакуировали из пострадавших районов несколько десятков человек. Для помощи жителям используют вертолеты, организуют лодочные переправы и разворачивают пункты временного размещения. Ливни и кратковременные дожди в эти выходные ожидаются еще в нескольких областях Дальнего Востока, Сибири и Урала.
Штормовые предупреждения
Продолжительную жару в Приморском крае и Иркутской области на этой неделе прервали проливные дожди. Десятки домов и приусадебных участков в регионах затопило, спасатели эвакуируют пострадавших с помощью вертолетов и лодочных переправ.
Гидрометцентр сообщил о возможном повышении уровня воды в реке Иркут до неблагоприятной отметки из-за дождей еще 22 июля. По информации МЧС Иркутской области, 26 июля на территории четырех населенных пунктов в двух районах области подтоплено девять приусадебных участков и два участка дорог местного значения. Накануне от воды там освободились 38 дачных участков. А 26 июля вода покинула жилые дома и приусадебные участки в Нижнеудинском районе.
Ранее в областном МЧС сообщили, что из затопленных районов эвакуировали 62 человека, среди них 31 ребенок. 26 человек отправили в пункты временного размещения, а остальные находятся у родственников.
Спасатели также доставляют продукты питания, воду и оказывают адресную помощь. Обстановку в проблемных районах мониторят с помощью беспилотников.
Помимо Иркутской области сильные ливни уже неделю идут в Приморье. Там из-за выпавших осадков в семи муниципалитетах затопило придомовые участки и дороги. Краевые спасатели организовали лодочные переправы, а дорожные службы проводят аварийно-восстановительные работы.
«Борт Ми-8 МЧС России доставил питьевую воду и топливо в отрезанный поселок Скворцово в Анучинском округе, — следует из сообщения регионального МЧС от 24 июля. — Из населенного пункта спасатели эвакуировали мужчину, которому была назначена плановая госпитализация во Владивостоке».
Из-за прогнозируемых опасных метеорологических явлений в Хасанский округ направили аэромобильную группировку Главного управления МЧС. В случае необходимости она окажет помощь жителям муниципалитета.
По прогнозу Примгидромета, вечером 26 июля на западе края, а также ночью и днем 27 июля на большей территории региона ожидаются обильные осадки. Сильные ливни с грозами могут привести к образованию дождевых паводков.
За прошедшую неделю штормовое предупреждение в Приморье объявляли уже два раза. В связи с этим спасатели МЧС России дали рекомендации туристам и отдыхающим в регионе. Так, туристические группы просят воздержаться от выходов на маршруты, а тех, кто планирует провести свой отдых на пляжах, — соблюдать требования безопасности исходя из погодных условий. Кроме того, отдыхающим в палаточных лагерях посоветовали переместиться в безопасные места, а владельцам маломерных судов — воздержаться от выходов в море.
Единичный циклон
Приморский край оказался под влиянием активных атмосферных фронтов, следует из данных Гидрометцентра.
«Приморье 26–27 июля накроет очень сильный дождь, 28–29 июля сильные дожди сохранятся. Прогремят грозы, ветер усилится до 15–20 м/с, 27 июля — до 22 м/с», — указали там.
В четверг сильный дождь с грозой пролился в Амурской области, выпало до 24 мм осадков, а в Хабаровском крае — до 44 мм. В пятницу там небольшая передышка, отметили в Гидрометцентре. Приамурье, Хабаровский край, Еврейская АО оказались к концу недели в зоне повышенного атмосферного давления, осадков практически не предвидится. При этом с субботы по понедельник повсеместно пройдут кратковременные грозовые дожди, а на юге Хабаровского края и Амурской области возможны ливни.
Рекордное количество осадков выпало в Иркутской области и Бурятии, сказала «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
— Конечно, реки отреагировали на это подъемом воды. И хотя это был единичный циклон, он привел к таким неприятным последствиям, — пояснила она.
По данным Гидрометцентра, в Бурятии выпало до 49 мм, а местами — до 75 мм осадков.
«Минувшей ночью в Забайкальском крае также прошел очень сильный дождь с грозой: в селе Верхний Ульхун зафиксировано до 57 мм осадков», — отметили там.
Дожди в Забайкалье и Бурятии продолжились и в пятницу. В Забайкалье возможен град, шквалистый ветер до 15–20 м/с. В субботу, 27 июля, также пройдут кратковременные дожди с грозой. Однако в воскресенье осадки прекратятся, вернется жаркая погода.
Мощный дождь в ближайшие сутки ожидается в Пермском крае, поэтому 27–30 июля прогнозируется повышение уровней воды в реках, местами подъемы могут быть интенсивными, указали в Гидрометцентре.
«В реках горно-восточных районов, реках бассейнов Чусовой, Сылвы возможно формирование дождевых паводков, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, в том числе в Широковское водохранилище на реке Косьва и водохранилище Яйвинской ГРЭС на реке Яйва», — предупредили там.
Вид на город Кунгур и реку Сылва
Сильный дождь ожидается в ближайшие дни также в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Там также возможен подъем уровня воды в небольших реках, формирование локальных дождевых паводков, подтопление пониженных участков местности.