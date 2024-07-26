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AP: персонал отеля в Париже, который принимает делегацию МОК, объявил забастовку

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Сотрудники пятизвездочного парижского отеля Hôtel du Collectionneur, где остановилась делегация Международного олимпийского комитета (МОК), устроили забастовку из-за низких зарплат и отсутствия социальных льгот. Об этом 25 июля сообщило агентство Associated Press (AP).

Агентство подчеркивает, что около 12 работников устроили свою акцию за день до церемонии открытия Олимпиады-2024.

«Нет 13-й (премиальной. — Ред.) зарплаты — нет Олимпиады! Роскошный отель, нищенская зарплата. Верните нам наши социальные льготы», — гласили лозунги на плакатах сотрудников.

По данным самого крупного французского профсоюза CGT, МОК заплатил отелю €22 млн за эксклюзивное использование объекта.

AP приводит заявление руководства Hôtel du Collectionneur, где сказано, что ведутся переговоры с профессиональными объединениями и на работу отеля это не влияет. Его команда продолжает считать, что надо оказывать услуги бесперебойно, и продолжает выполнять свои обязанности.

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Помимо этого, за несколько часов до старта церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года, запланированной на 26 июля, в железнодорожной сети Франции произошли сильные сбои. В правительстве страны назвали случившееся скоординированным саботажем и рассказали, что проблемы коснулись 800 тыс. пассажиров. В Национальной компании французских железных дорог (SNCF) сообщили, что работа линий высокоскоростных поездов была парализована из-за массированной атаки большого масштаба.

Железнодорожники в Париже 21 мая провели акцию против проведения Олимпийских игр. Протестующие требовали выплачивать им повышенные премии и финансовые компенсации от руководства на время соревнований. Сотрудники железнодорожной сферы вышли на площадь Трокадеро напротив Эйфелевой башни и развернули плакат, надпись на котором гласила: «Нет Олимпийских игр без железнодорожников».

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля до 11 августа. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа до 8 сентября.

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