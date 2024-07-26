В Петрозаводске минимум два человека пострадали при наезде авто на остановку
Как минимум два человека пострадали в результате наезда автомобиля Infiniti на остановку в Петрозаводске. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщается в Telegram-канале МВД Карелии.
Авария произошла 26 июля в 13:46. Водитель машины, двигаясь по средней полосе, задел машину Skoda Fabia, которая шла попутно. После этого автомобиль вынесло с проезжей части на остановку.
«В тот момент там остановился троллейбус, пассажиры выходили из транспорта. По предварительным данным, не менее двух граждан были сбиты Infiniti», — говорится в публикации ведомства.
На месте ДТП работают экстренные службы, устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее в этот день два автомобиля столкнулись в Москве на Варшавском шоссе, от удара одно из транспортных средств опрокинулось на проезжую часть. Всего за прошедшие сутки на российских дорогах произошло 320 ДТП, в которых 30 человек погибли и 386 получили ранения. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 51 ДТП, в результате которых один ребенок погиб, еще 56 юных участников дорожного движения были травмированы.