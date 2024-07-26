Автомобиль перевернулся в результате ДТП на Варшавском шоссе в Москве
Два автомобиля столкнулись в Москве на Варшавском шоссе, от удара одно из транспортных средств опрокинулось на проезжую часть. Об этом сообщили в столичном департамента транспорта в пятницу, 26 июля.
Авария произошла на Варшавском шоссе в районе дома 39. На месте происшествия работают оперативные службы города, сообщается на сайте kp.ru.
Движение в сторону центра было затруднено из-за ДТП, автомобилистам рекомендовали выбирать альтернативные маршруты проезда.
К настоящему моменту движение восстановили, передает агентство городских новостей «Москва».
За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 320 ДТП, в которых 30 человек погибли и 386 получили ранения. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 51 ДТП, в результате которых один ребенок погиб, еще 56 юных участников дорожного движения были травмированы.