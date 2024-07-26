В России произошло 320 ДТП за минувшие сутки

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 320 ДТП, в которых 30 человек погибли и 386 получили ранения. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 51 ДТП, в результате которых один ребенок погиб, еще 56 юных участников дорожного движения были травмированы. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

ДТП, в котором погиб юный мотоциклист, произошло в Архангельской области, где на 476-м км федеральной автодороги Чекшино — Куратово 16-летний водитель мотоцикла, не имеющий водительского удостоверения, в разрешенном месте выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем. Несмотря на то, что подросток был в мотошлеме, от полученных травм он скончался на месте происшествия.

Госавтоинспекция обращает внимание родителей на необходимость обеспечить максимальную безопасность своих детей во время летних каникул — периода, когда дети много свободного времени проводят на улице и, как следствие, чаще попадают в автоаварии.

Родителей призвали строго контролировать и пресекать попытки детей и подростков самостоятельно сесть за руль, а также исключить для них возможность доступа к ключам от автомобилей, мопедов и мотоциклов, запретив управление авто и мототранспортом без прав и навыков вождения.

«Помните, что отсутствие контроля за поведением и досугом детей во время летних каникул, особенно в вечернее время, зачастую приводит к получению травм или гибели юных участников дорожного движения. Обращаем внимание родителей на административную ответственность за предоставление возможности управления мототранспортом детьми, не имеющими водительского удостоверения соответствующей категории», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Также за прошедшие сутки зафиксировано 14 ДТП с участием нетрезвых водителей и еще пять автоаварий, в которых водители отказались от медицинского освидетельствования. В таких происшествиях погибших нет, 23 человека получили ранения.

24 июля сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об увеличении срока ремонта автомобилей по ОСАГО до 45 дней. Сейчас время, за которое нужно привезти запчасти и отремонтировать автомобиль, не должно превышать 30 дней.