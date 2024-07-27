Грузовой перевал: за отказ от взвешивания фур водителей хотят лишать прав

Власти предложили лишать прав водителей большегрузов за отказ от взвешивания машин, а также ввести штрафы . Правительство намерено убрать лазейку в законодательстве, позволяющую фурам уходить от наказания за перегруз, узнали «Известия». В Госдуму внесли законопроект, который обяжет водителей грузовиков проходить весогабаритный контроль. Сегодня уклонистов от проверки — до 30% . Взыскания, которые предусмотрены в законодательстве, не всегда работают, так как водители обманывают автоматические системы контроля, объезжая их по обочинам, закрывают номера и прочее .

Никто не обязан

На рассмотрении Госдумы находятся два законопроекта, которые призваны убрать лазейки в законодательстве, позволяющие фурам уходить от наказания за перегруз. Так, одним из них предлагается закрепить юридическую обязанность водителей проходить взвешивание, а вторым — штрафовать собственника ТС и водителя, а также лишать прав.

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Действующие сегодня штрафы за перегруз транспортных средств (ТС) были скорректированы 14 апреля 2023 года. При превышении нормы загрузки на 10–20% наказание для собственников многотоннажных автомобилей составляет 200–250 тыс. рублей. Если максимально допустимая масса больше чем на 50% — 400 тыс . Такие наказания могли бы побороть проблемы перегруза автомобилей, однако водители научились их избегать. Дальнобойщики массово игнорируют пункты весового контроля и продолжают ездить с перевесом , рассказали «Известиям» в Ространснадзоре.

В настоящий момент в законодательстве есть лазейка, позволяющая перевозчикам избегать подобных проверок , объяснили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. В «Уставе автомобильного транспорта» (№ 259-ФЗ от 8 ноября 2007 года) не прописана юридическая обязанность водителей проходить проверки и, как следствие, отсутствует административная ответственность за уклонение от весогабаритного контроля . Поэтому зампредседателя правительства внес в Госдуму законопроект, призванный закрепить изменения в уставе.

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Так, статью 3 предлагается дополнить следующим содержанием: водители, в отношении транспортных средств которых осуществляется проверка, обязаны по требованию уполномоченного должностного лица обеспечить прохождение весового и габаритного контроля . Эта формулировка позволит закрепить юридическую обязанность водителей проходить взвешивание, отметили в аппарате вице-премьера.

— Сейчас заставить водителей заехать на весы трудно , — сказал президент ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин. — Они не обязаны это делать и проезжают мимо весов. Если дорога узкая, то бывали случаи, что перевозчики отсыпали щебнем обочину рядом с автоматическими весами, чтобы сделать проезд вне рамок пункта АПВГК .

Контролирующие органы ничего не могут с этим поделать, отметил участник рынка.

В пояснительной записке к законопроекту, с которым ознакомились «Известия», указано, что в ряде регионов доля уклоняющихся от весогабаритного контроля машин приближается к 75% . Подобная ситуация ведет к росту аварийности, разрушению дорожного покрытия и инфраструктуры из-за превышения допустимой массы транспортных средств (ТС). По информации аппарата правительства, на сегодняшний день по федеральным дорогам с перевесом передвигаются от 10 до 30% грузовых ТС .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В Минтрансе ранее подсчитали, что перегруз крупнотоннажного транспорта увеличивает расход на содержание федеральной дорожной сети более чем на 700 млрд рублей в год .

Оштрафуют всех

Еще одним законопроектом планируется ввести штрафы за непрохождение весогабаритного контроля . Так, группа сенаторов еще в феврале 2024 года внесла документ в Госдуму. Они намерены внести поправки в статью 12.21 КоАП РФ, предложенные Минтрансом в марте 2023-го, размещенные на портале правовой информации. Законопроектом предполагается ввести штрафы для водителя ТС за уклонение от взвешивания машины на 10 тыс. рублей и лишение прав на срок до шести месяцев . А в отношении собственника грузовика — взыскание на 100 тыс. рублей .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюков

Движение грузовика массой свыше 3,5 т в зоне автоматического контроля АПВГК с перегрузом сегодня уже наказывается штрафом.

— Но если проехать по весам со скоростью пешехода, то электроника не регистрирует вес , — поясняет Владимир Матягин. — Другой распространенный способ обмануть АПВГК — это банально закрыть номер тряпкой, и камера не может идентифицировать транспортное средство .

Законопроект с поправками в КоАП РФ предусматривает за такой обман штраф 400 тыс. рублей для собственников ТС . Документ прошел рассмотрение советом Госдумы и предложен к обсуждению в первом чтении на 30 июля 2024 года.

Как заявили «Известиям» в Минтрансе, инициативы правительства направлены на то, чтобы сделать прохождение весогабаритного контроля по требованию инспектора Ространснадзора обязательной нормой и обеспечить «неотвратимость применения санкций за нарушение правил , что будет стимулировать водителей соблюдать нормы загрузки транспорта». Такой контроль будет осуществляться с помощью АПВГК на автомобильных дорогах, а также с использованием передвижных и стационарных пунктов взвешивания , отметили в ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Чаще всего с перегрузом ездит определенная каста перевозчиков , — рассказывает Владимир Матягин. — Это самосвалы, принимающие участие в строительстве дорог, бетономешалки, зерновозы и лесовозы. Самосвалы на 99% грузятся со значительным перевесом . Плечо подвоза маленькое, и водители ради экономии берут больше щебня или песка, чтобы заработать. У зерновозов в период сбора урожая перегруз приближается к 90%, а у лесовозов — 70%. Магистральные фуры перегружают реже ввиду специфики перевозок.

По данным ассоциации «Грузавтотранс», максимальный зарегистрированный перегруз составляет 110 т для самосвала с щебнем при норме 32 т. Нередко самосвалы загружают даже до 120 т .

Для автопоездов с сидельными прицепами максимально допустимая нагрузка составляет 44 т (для шестиосных автопоездов) и 40 т (для пятиосных автопоездов).

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Ездить с перегрузом водителей вынуждают заказчики. Расчет идет по факту отгрузки, не обращая внимания на вес. Цены небольшие, поэтому водители на короткие дистанции берут больше груза за одну ходку , — продолжает Владимир Матягин. — Мы предлагаем учитывать роль заказчиков в перегрузе транспорта и просим перенести часть ответственности и на них.