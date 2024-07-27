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Грузовой перевал: за отказ от взвешивания фур водителей хотят лишать прав

В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий ответственность за уклонение от весогабаритного контроля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Власти предложили лишать прав водителей большегрузов за отказ от взвешивания машин, а также ввести штрафы. Правительство намерено убрать лазейку в законодательстве, позволяющую фурам уходить от наказания за перегруз, узнали «Известия». В Госдуму внесли законопроект, который обяжет водителей грузовиков проходить весогабаритный контроль. Сегодня уклонистов от проверки — до 30%. Взыскания, которые предусмотрены в законодательстве, не всегда работают, так как водители обманывают автоматические системы контроля, объезжая их по обочинам, закрывают номера и прочее.

Никто не обязан

На рассмотрении Госдумы находятся два законопроекта, которые призваны убрать лазейки в законодательстве, позволяющие фурам уходить от наказания за перегруз. Так, одним из них предлагается закрепить юридическую обязанность водителей проходить взвешивание, а вторым — штрафовать собственника ТС и водителя, а также лишать прав.

Взвешивание фуры
Фото: TASS/Zuma

Действующие сегодня штрафы за перегруз транспортных средств (ТС) были скорректированы 14 апреля 2023 года. При превышении нормы загрузки на 10–20% наказание для собственников многотоннажных автомобилей составляет 200–250 тыс. рублей. Если максимально допустимая масса больше чем на 50% — 400 тыс. Такие наказания могли бы побороть проблемы перегруза автомобилей, однако водители научились их избегать. Дальнобойщики массово игнорируют пункты весового контроля и продолжают ездить с перевесом, рассказали «Известиям» в Ространснадзоре.

В настоящий момент в законодательстве есть лазейка, позволяющая перевозчикам избегать подобных проверок, объяснили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. В «Уставе автомобильного транспорта» (№ 259-ФЗ от 8 ноября 2007 года) не прописана юридическая обязанность водителей проходить проверки и, как следствие, отсутствует административная ответственность за уклонение от весогабаритного контроля. Поэтому зампредседателя правительства внес в Госдуму законопроект, призванный закрепить изменения в уставе.

Составление протокола сотрудниками ДПС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Так, статью 3 предлагается дополнить следующим содержанием: водители, в отношении транспортных средств которых осуществляется проверка, обязаны по требованию уполномоченного должностного лица обеспечить прохождение весового и габаритного контроля. Эта формулировка позволит закрепить юридическую обязанность водителей проходить взвешивание, отметили в аппарате вице-премьера.

Сейчас заставить водителей заехать на весы трудно, — сказал президент ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин. — Они не обязаны это делать и проезжают мимо весов. Если дорога узкая, то бывали случаи, что перевозчики отсыпали щебнем обочину рядом с автоматическими весами, чтобы сделать проезд вне рамок пункта АПВГК.

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Контролирующие органы ничего не могут с этим поделать, отметил участник рынка.

В пояснительной записке к законопроекту, с которым ознакомились «Известия», указано, что в ряде регионов доля уклоняющихся от весогабаритного контроля машин приближается к 75%. Подобная ситуация ведет к росту аварийности, разрушению дорожного покрытия и инфраструктуры из-за превышения допустимой массы транспортных средств (ТС). По информации аппарата правительства, на сегодняшний день по федеральным дорогам с перевесом передвигаются от 10 до 30% грузовых ТС.

Денежные купюры рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В Минтрансе ранее подсчитали, что перегруз крупнотоннажного транспорта увеличивает расход на содержание федеральной дорожной сети более чем на 700 млрд рублей в год.

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Оштрафуют всех

Еще одним законопроектом планируется ввести штрафы за непрохождение весогабаритного контроля. Так, группа сенаторов еще в феврале 2024 года внесла документ в Госдуму. Они намерены внести поправки в статью 12.21 КоАП РФ, предложенные Минтрансом в марте 2023-го, размещенные на портале правовой информации. Законопроектом предполагается ввести штрафы для водителя ТС за уклонение от взвешивания машины на 10 тыс. рублей и лишение прав на срок до шести месяцев. А в отношении собственника грузовика — взыскание на 100 тыс. рублей.

Водительское удостоверение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюков

Движение грузовика массой свыше 3,5 т в зоне автоматического контроля АПВГК с перегрузом сегодня уже наказывается штрафом.

Но если проехать по весам со скоростью пешехода, то электроника не регистрирует вес, — поясняет Владимир Матягин. — Другой распространенный способ обмануть АПВГК — это банально закрыть номер тряпкой, и камера не может идентифицировать транспортное средство.

Законопроект с поправками в КоАП РФ предусматривает за такой обман штраф 400 тыс. рублей для собственников ТС. Документ прошел рассмотрение советом Госдумы и предложен к обсуждению в первом чтении на 30 июля 2024 года.

Как заявили «Известиям» в Минтрансе, инициативы правительства направлены на то, чтобы сделать прохождение весогабаритного контроля по требованию инспектора Ространснадзора обязательной нормой и обеспечить «неотвратимость применения санкций за нарушение правил, что будет стимулировать водителей соблюдать нормы загрузки транспорта». Такой контроль будет осуществляться с помощью АПВГК на автомобильных дорогах, а также с использованием передвижных и стационарных пунктов взвешивания, отметили в ведомстве.

Проверка фур сотрудниками ДПС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Чаще всего с перегрузом ездит определенная каста перевозчиков, — рассказывает Владимир Матягин. — Это самосвалы, принимающие участие в строительстве дорог, бетономешалки, зерновозы и лесовозы. Самосвалы на 99% грузятся со значительным перевесом. Плечо подвоза маленькое, и водители ради экономии берут больше щебня или песка, чтобы заработать. У зерновозов в период сбора урожая перегруз приближается к 90%, а у лесовозов — 70%. Магистральные фуры перегружают реже ввиду специфики перевозок.

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По данным ассоциации «Грузавтотранс», максимальный зарегистрированный перегруз составляет 110 т для самосвала с щебнем при норме 32 т. Нередко самосвалы загружают даже до 120 т.

Для автопоездов с сидельными прицепами максимально допустимая нагрузка составляет 44 т (для шестиосных автопоездов) и 40 т (для пятиосных автопоездов).

Сотрудник ДПС проверяет лесовоз
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Ездить с перегрузом водителей вынуждают заказчики. Расчет идет по факту отгрузки, не обращая внимания на вес. Цены небольшие, поэтому водители на короткие дистанции берут больше груза за одну ходку, — продолжает Владимир Матягин. — Мы предлагаем учитывать роль заказчиков в перегрузе транспорта и просим перенести часть ответственности и на них.

По его словам, штрафовать надо не только тех, кто управляет или владеет машиной, но и того, кто принимает ее с перевесом, — вплоть до расторжения контракта. Иначе проблемы перегруза решить будет трудно и перевозчики начнут больше коррумпировать контролеров, резюмировал эксперт.

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