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Защита писателя Зыгаря обжаловала его заочный приговор по делу о фейках о ВС РФ

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Защита писателя и журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иноагентом) обжаловала его заочный приговор, вынесенный по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом говорится на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Апелляционная жалоба на приговор зарегистрирована в суде 25 июля.

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Басманный суд Москвы 23 июля заочно приговорил Зыгаря к восьми годам и шести месяцам колонии по обвинению в публичном распространении ложной информации о Российской армии. Суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на четыре года.

В апреле суд заочно арестовал Зыгаря. Так, инстанция удовлетворила ходатайство следователя о помещении журналиста под стражу на время расследования уголовного дела по ст. 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды») УК РФ.

В том же месяце стало известно, что Зыгарь объявлен в розыск.

В мае этого года дискредитирующие образ ВС РФ высказывания делала вдова блогера Алексея Навального Юлия (оба указанных лица внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) на YouTube. В своем заявлении она поддержала Украину.

Действия Навальной подпадают под ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ»).

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