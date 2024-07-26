Набиуллина заявила о сокращении спроса на ипотеку в июле

Центральный банк (ЦБ) России фиксирует сокращение спроса на ипотеку в июле. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

По ее словам, в июне был пик заявок по льготной ипотеке: заемщики ожидали окончания ее действия и «торопились запрыгнуть в последний вагон».

«В июле спрос на ипотеку сократился, но фактически первые две недели июля были паузой, поскольку не были утверждены параметры семейной ипотеки, поэтому данные за июнь с завышенными темпами и за июль с заниженными темпами кредитов не показательны», — указала Набиуллина .

Как отметила глава ЦБ, более обоснованные выводы о динамике ипотечного кредитования можно будет сделать ближе к концу III квартала. При этом она обратила внимание на то, что россияне продолжат покупать жилье, но более умеренными темпами. Набиуллина подчеркнула, что основной эффект от завершения массовой льготной ипотеки в стране будет дезинфляционным.

«Хотя напрямую стоимость жилья, стоимость квартир не входит в индекс потребительских цен, но высокие темпы выдачи любых кредитов, любых ипотечных кредитов, рыночных, льготных, приводят к росту денежной массы, приводят к росту внутреннего спроса. И, если этому растущему спросу не соответствует рост предложения, это выливается в общий рост цен», — добавила глава регулятора.

Ранее в этот день совет директоров Центробанка принял решение повысить ключевую ставку с 16 до 18%. В ЦБ уточнили, что инфляция ускорилась, и для ее снижения необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики.

В федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что рост ключевой ставки до 18% создает риски для кризиса на рынке жилой недвижимости и сокращения объема доступного предложения в будущем. По словам директора компании Ильдара Хусаинова, это приведет к еще более существенному снижению спроса сначала на рынке вторичного жилья, а затем и на первичном, поскольку россиянам будет значительно сложнее реализовать свою недвижимость с целью улучшения жилищных условий.