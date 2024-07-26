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Адвокат рассказал, как подать жалобу на управляющую компанию

Адвокат Панфилов: можно потребовать устранить недостатки в работе УК через суд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Управляющие компании (УК) играют ключевую роль в обеспечении нормального функционирования многоквартирных домов. К сожалению, иногда их работа остается на низком уровне, что вызывает недовольство жильцов. Если вы столкнулись с проблемами в работе УК, важно знать, как правильно реагировать и куда обращаться для решения вашей проблемы. Руководитель компании «Панфилов и партнеры», адвокат Алексей Панфилов 26 июля рассказал «Известиям», как подать жалобу на УК.

Перед тем как подавать жалобу, соберите все необходимые документы и доказательства. Это могут быть копии договоров с УК, акт выполненных работ (или его отсутствие), фотографии или видеозаписи, подтверждающие ненадлежащее состояние общего имущества, копии квитанций об оплате коммунальных услуг; выписки из протоколов собраний жильцов.

«Первым шагом является обращение непосредственно к руководителю организации — это жалоба на имя директора УК. Важно написать ее в двух экземплярах: один передайте в УК, другая остается у вас с отметкой о том, что заявление принято организацией к рассмотрению. Сотрудник поставит дату, подпись ответственного и входящий номер — это станет подтверждением того, что вашу жалобу приняли. По общему правилу, срок рассмотрения на ваше заявление составляет 10 дней. В этом документе необходимо четко изложить факты и описать, какие конкретно недостатки вы хотели бы, чтобы были устранены», — сказал эксперт.

Если путем общения с представителями УК проблема не была решена, следующий шаг — подача заявления в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Это необходимо сделать в следующих случаях: нарушение сроков выполнения работ; некачественное содержание общедомовых территорий; проблемы с отоплением или другими системами жизнеобеспечения.

«Заявление может подать как собственник жилья, так и арендатор при наличии договора с собственником. После получения жалобы сотрудники ГЖИ проведут собственную экспертизу. Если будут выявлены нарушения, УК получит предписание об их устранении. Ответ на вашу жалобу ГЖИ должна предоставить в срок до 30 дней. Если после прошлых шагов вы всё еще не смогли решить вашу проблему, следующим шагом станет обращение в прокуратуру. Местные сотрудники должны контролировать соблюдение закона, а значит, проверить работу УК и законность ее решений. Ответ на ваше обращение также должен быть предоставлен в срок до 30 дней», — добавил Панфилов.

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Если ваша жалоба на УК была проигнорирована, вы также можете попробовать обратиться в Роспотребнадзор. Этот орган занимается защитой прав потребителей, и специалисты помогут разобраться с ситуацией, если УК не дает информацию о предоставляемых услугах или игнорирует жалобы, сообщил собеседник издания.

Если все вышеперечисленные меры не принесли результата, вы можете подать заявление в суд. В судебном порядке можно потребовать устранить недостатки в работе УК, взыскать штраф за отсутствие решения ситуации, компенсировать моральный вред.

«Не обязательно прибегать к помощи профессиональных юристов для составления жалобы. Также нет необходимости ссылаться на законодательные нормы. Главное — отразить в жалобе два ключевых аспекта. Первый — подробное изложение ситуации. Важно максимально детально описать произошедшее и, если возможно, предоставить доказательства: акты, фотографии, видеозаписи, копии предыдущих обращений или свидетельские показания. Второй — корректное оформление документа. Необходимо указать название организации, куда направляется жалоба, а также свои личные данные и адрес, по которому вы хотите получить ответ», — заключил адвокат.

14 июля из исследования онлайн-платформы Doma.ai (компания — партнер «Сбера») стало известно, что чаще всего россияне обращаются и жалуются в управляющие компании и товарищества собственников недвижимости из-за проблем с водоснабжением, некачественного ремонта дома и неверного начисления коммунальных платежей.

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