Стоп-снова: рынок надеется на завершение цикла роста ключевой ставки

Повышение ключевой сразу на 2 п.п., до 18%, по итогам заседания ЦБ 26 июля завершит цикл ужесточения денежно-кредитной политики регулятора, убеждены опрошенные «Известиями» эксперты. Они полагают, что новый уровень продержится долго и снижать ставку начнут не раньше весны 2025-го. Июльское решение регулятора должно привести к замедлению кредитования: ставки по ссудам могут прибавить 1–2 п.п., притом что уже сейчас они превышают 20%. Как подъем ключевой скажется на инфляции и каков прогноз ЦБ и аналитиков к концу года — в материале «Известий».

Зачем ЦБ повысил ключевую в июле 2024-го

По итогам заседания совета директоров 26 июля Банк России впервые с декабря 2023 года повысил ключевую ставку на 2 п.п. — с 16 до 18%. Рассматривались варианты и сохранения ставки на уровне 16%, а также ее подъема до 19–20%.

Изменил ЦБ и ожидания по среднему значению ключевой в 2024 году — оно выросло с 15–16 до 16,9–17,4%, следует из среднесрочного прогноза. С учетом того что с начала года ставка находилась на уровне 16%, регулятор ожидает ее сохранения на уровне 18% до конца года, а также допускает повышение.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени, того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели. Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки», — подчеркнула председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Помимо того, в 2025-м среднее значение ставки ЦБ составит 14–16% — это значит, что Россия будет жить в условиях двузначной ставки весь следующий год. Вероятность ее снижения появляется только через два года, но не в базовом сценарии — пока регулятор ожидает ее на уровне 10–11% весь 2026-й.

Причина решения Банка России и изменения его прогнозов — рост цен. ЦБ отмечает ускорение инфляции и ее существенное отклонение от ранних прогнозов. Набиуллина напомнила, что в начале года аналитики на основе доступных тогда данных высказывали суждения о скором начале снижения ставки.

«Возможно, такая уверенность экспертов финансового рынка и бизнеса подкреплялась тем, что, по сути, [за] 10 лет таргетирования инфляции это первый случай циклического перегрева, когда требуется длительный период сохранения высоких ставок для охлаждения спроса», — объяснила она.

К 22 июля годовой рост цен достиг 9%, а инфляционные ожидания населения и рынка продолжают нарастать, сообщается в релизе ЦБ. Это происходит на фоне усиления дефицита на рынке труда, что сдерживает возможности производства товаров и услуг — внутренний спрос значительно опережает предложение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Баланс рисков остается смещенным в пользу проинфляционных, отметили в ЦБ. Геополитическая напряженность создает трудности для внешней торговли, но экономика РФ всё равно продолжает «отклоняться вверх» от траектории сбалансированного роста.

По итогам 2024-го Банк России ожидает инфляцию на уровне 7,8–8%. Вместе с тем регулятор повысил прогноз по росту ВВП страны до 3,5–4%, однако снизил его на следующий год. Если раньше регулятор ожидал роста российской экономики в 2025-м на 1–2%, то сейчас — на уровне 0,5–1,5%.

Помимо того, Банк России ожидает незначительного сокращения импорта по итогам 2024-го (на 1–3%) и допускает уменьшение экспорта (на 2%). Также регулятор ухудшил прогноз по сальдо счета текущих операций — это фактор в пользу ослабления курса рубля.

Будет ли ЦБ поднимать ставку еще раз в 2024 году

В следующий раз регулятор примет решение по ставке 13 сентября. Большинство опрошенных «Известиями» участников рынка ожидает, что цикл повышения ключевой может завершиться уже на июльском заседании. При этом ряд аналитиков допускает возможность дальнейшего роста ставки.

В базовом сценарии ключевая сохранится на уровне 18% и ее хватит, чтобы добиться устойчивого снижения инфляции, пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Однако в рисковом сценарии осенью ее могут поднять вплоть до 20%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

ЦБ не приступит к снижению ставки в этом году, следует из консенсус-прогноза «Известий». 12 из 20 опрошенных аналитиков ожидают, что цикл смягчения ДКП регулятору удастся начать не ранее чем в I квартале 2025 года. При этом почти половина экспертов склоняется, что это произойдет не ранее чем через год.

Чтобы ключевая начала снижаться, важно достигнуть сбалансированного роста экономики, отметил Михаил Васильев из Совкомбанка. Помимо того, на скорость смягчения ДКП повлияет нормализация потребительского спроса и охлаждение кредитования.

«У нас в прогнозе ипотека будет расти темпом 7–12%, речь не идет о снижении ипотечного портфеля, речь идет о том, что этот ипотечный портфель будет расти более сбалансированными и умеренными темпами, не вызывая перегрева на рынке», — заявила Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Одним из главных факторов высокой инфляции остается дефицит на рынке труда, добавил Михаил Васильев. Здесь улучшения ситуации в ближайшие кварталы не предвидится — зарплаты продолжат расти, опережая производительность труда, что будет дополнительно разгонять цены.

Как рост ставки повлияет на кредитование и экономику

Если не случится чего-то экстраординарного, то дальнейший рост ставки будет лишним, отметил главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. Факторы ускорения инфляции в перспективе снизят свою роль. В частности, ЦБ уже добился отмены безадресной льготной ипотеки, которая разгоняла цены на жилье, а рост расходов бюджета в 2025 году будет компенсирован повышением налогов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Из-за решения ЦБ ставки по кредитам могут прибавить 1–2% годовых, — предупредил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Сейчас в системно значимых банках средний показатель полной стоимости кредита (ПСК) составляет 29%, сообщается на сайтах этих кредитных организаций («Известия» их изучили). Ставки находятся в диапазоне 19–23%.

Банки ожидают замедления темпов кредитования. В первую очередь это затронет ипотечный рынок, а многие застройщики столкнутся с ухудшением условий по проектному финансированию в ближайшее время, отметил начальник аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов. Это может привести к росту издержек на строительство и повлиять на стоимость недвижимости. При этом Набиуллина предупредила: не нужно ожидать мгновенной подстройки цен на жилье — возможен «эффект храповика», спрос не дает им снижаться.

Также можно ожидать сильного сокращения темпов роста ипотечного кредитования из-за высоких рыночных ставок и отмены безадресной льготной ипотеки под 8% с 1 июля, добавила Ольга Беленькая. В этом году на госпрограммы приходилось 70–75% выдач, поэтому сокращение может быть существенным.

— Оперативные данные говорят о снижении спроса на ипотеку минимум на 30%, — подтвердил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

При этом сейчас еще больше, чем ключевая ставка, на темпы кредитования влияют другие регуляторные меры ЦБ, напомнила глава направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Речь идет о макропруденциальных лимитах, которые ограничивают возможности выдачи ссуд заемщикам, у которых на обслуживание долгов уходит более 80% доходов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Побочным эффектом от жесткой ДКП может быть некоторое снижение бизнес-активности, — отметил главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Рост ставок замедлит отрасли, крепко зависящие от рыночного финансирования или от кредитования граждан, пояснил Антон Табах. Наиболее заметно влияние на показатели в оптовой торговле и торговле автотранспортными средствами, пояснила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

На фоне повышения ключевой индекс Мосбиржи уже опустился ниже 3000 пунктов. Жесткая ДКП ограничивает возможности компаний получать кредиты, а значит, инвестировать в производство. Кроме того, из-за высоких ставок инвесторы могут сделать выбор не в пользу акций, а в пользу облигаций и вкладов. ЦБ рассчитывает, что на фоне высоких ставок по депозитам россияне предпочтут сберегать средства, подтвердила на пресс-конференции глава регулятора.

Впрочем, повышение ключевой ставки создает риски рецессии лишь в теории, отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Однако экономический рост обусловлен в том числе господдержкой — льготным кредитованием и вливанием средств в IT, обрабатывающую промышленность и ОПК. Поэтому пока сокращение экономики стране не угрожает, заключил эксперт.