В Санкт-Петербурге 26 детей отравились в частном детском саду

В частном детском саду в поселке Парголово Санкт-Петербурга отравились 26 детей. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено, что 20 июля 2024 года 26 воспитанников частного детского сада, расположенного в поселке Парголово Санкт-Петербурга, обратились в медицинские учреждения с признаками кишечной инфекции», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ведомство дополняет, что восемь детей были госпитализированы в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

Следователи выяснили, что продукты питания поставлялись из другого дошкольного учреждения. В обоих детских садах было выявлено множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

По данному факту проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее, 25 июля, сообщалось о 42 случаях отравления в детском лагере «Солнечный» в Санкт-Петербурге. По данному факту Роспотребнадзор начал проверку. Также отмечается, что в лагере были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, связанные с организацией питания детей, правилами мытья столовой посуды и проведением уборки и дезинфекции.