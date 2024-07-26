Реклама
Прямой эфир
Общество
Киргизия выдала России похитившую 14 млн рублей у москвичей девушку
Мир
Захарова назвала недопуск французской атлетки на открытие ОИ актом сегрегации
Мир
Власти Франции созывают кризисный штаб после нарушения графика движения поездов
Мир
Песков назвал Орбана «европейским смутьяном» после визита в Россию
Экономика
В Банке России пообещали рассматривать все способы разблокировки активов россиян
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Происшествия
Семилетний ребенок упал со второго этажа в торговом центре Новой Москвы
Мир
ЕК выделила €1,5 млрд из доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву
Спорт
В МОК заявили о важности участия спортсменов из РФ в Олимпиаде
Мир
За несколько часов до открытия ОИ произошел саботаж движения поездов во Франции
Мир
Тысячи людей остаются на парижском вокзале из-за саботажа движения поездов
Мир
Маск назвал абсурдно большими вложения США в НАТО
Мир
Экономист заявил об отсутствии рисков для Украины в случае дефолта
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Недвижимость
Названа стоимость квадратного метра новостроек в Московской области
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Мир
Венгрия обвинила Украину в шантаже из-за остановки транзита нефти
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

В Санкт-Петербурге 26 детей отравились в частном детском саду

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В частном детском саду в поселке Парголово Санкт-Петербурга отравились 26 детей. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено, что 20 июля 2024 года 26 воспитанников частного детского сада, расположенного в поселке Парголово Санкт-Петербурга, обратились в медицинские учреждения с признаками кишечной инфекции», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ведомство дополняет, что восемь детей были госпитализированы в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

Следователи выяснили, что продукты питания поставлялись из другого дошкольного учреждения. В обоих детских садах было выявлено множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

По данному факту проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Вой гигиены: почему участились отравления детей в лагерях
Три подобных случая всего за неделю произошли в Башкирии, Пензенской и Волгоградской областях

Ранее, 25 июля, сообщалось о 42 случаях отравления в детском лагере «Солнечный» в Санкт-Петербурге. По данному факту Роспотребнадзор начал проверку. Также отмечается, что в лагере были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, связанные с организацией питания детей, правилами мытья столовой посуды и проведением уборки и дезинфекции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024