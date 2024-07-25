Роспотребнадзор начал проверку после отравления детей в лагере Петербурга

Роспотребнадзор начал проверку после 42 случаев отравления в лагере «Солнечный» в Санкт-Петербурге. Об этом 25 июля сообщили в Telegram-канале городского Роспотребнадзора.

«На 25.07.2024 зарегистрировано 42 случая кишечной инфекции, госпитализировано 14 детей», — говорится в сообщении.

Также ведомство заявляет, что управлением организовано лабораторное обследование сотрудников лагеря, контактных и заболевших детей. Был осуществлен отбор проб продовольственного сырья пищевой и готовой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды. Также сообщается, что были проведены дезинфекционные мероприятия.

Управление Роспотребнадзора отмечает, что в лагере были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, связанные с организацией питания детей, правилами мытья столовой посуды и проведением уборки и дезинфекции.

«Противоэпидемические мероприятия продолжаются», — уточнили в ведомстве.

Ранее в этот день сообщалось о 24 детях, которые отравились в лагере «Солнечный». Генеральный директор ГБНОУ «Балтийский берег» Андрей Заикин заявил «Известиям», что в лагере была проведена полная дезинфекция пищеблока и всех корпусов. Также он отметил, что после принятых мероприятий лагерь продолжает работать, а отравившиеся дети были отправлены домой.