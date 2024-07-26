Персонал принимающего делегацию МОК отеля в Париже устроил забастовку

Работники пятизвездочного отеля Hôtel du Collectionneur в Париже, в котором остановилась делегация Международного олимпийского комитета (МОК) на время Олимпийских игр-2024, устроили забастовку, заявив, что им не повышали заработную плату в течение семи лет. Об этом в четверг, 25 июля сообщила газета The Guardian.

«Делегация МОК была в смятении в четверг утром, <…> когда группа поваров, официантов и технического персонала отеля начала двухчасовую акцию протеста в 7:00 утра по местному времени, что привело к некоторым сбоям в подаче завтрака», — пишет СМИ.

Отмечается, что руководство МОК пришло в некоторое замешательство после увиденного, так как в данном отеле планировалось проводить регулярные обеды и мероприятия комитета на время Игр. Как добавляет агентство Associated Press, несколько десятков сотрудников вышли в коридоры отеля, держа в руках таблички со слоганами: «Роскошный отель — нищенская зарплата», «Верните нам наши социальные выплаты» и «Нет 13-й зарплаты — нет Олимпиады».

Руководство отеля, комментируя ситуацию, заявило, что ведет переговоры с профсоюзом Union Départementale CGT Paris (UD CGT), представляющим интересы рабочих, и стремится, чтобы акция протеста никак не повлияла не бесперебойную работу отеля.

Кроме того, 26 июля, за несколько часов до начала церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже, возникли серьезные сбои в работе железнодорожной сети Франции. В правительстве страны заявили, что произошел скоординированный саботаж, который затронул 800 тыс. пассажиров. В Национальной компании французских железных дорог (SNCF) отметили, что была проведена массированная атака большого масштаба с целью парализовать работу линий высокоскоростных поездов.

До этого, 21 мая, в Париже железнодорожники устроили протест против проведения Олимпийских игр, требуя выплат повышенных премий и финансовых компенсаций от руководства на время соревнований. Работники сектора собрались на площади Трокадеро и развернули плакат с надписью: «Нет Олимпийских игр без железнодорожников».

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля до 11 августа. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа до 8 сентября.