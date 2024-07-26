Песков назвал тему роста рождаемости одним из приоритетов работы Путина

Тема роста рождаемости в стране остается одним из приоритетов работы президента России Владимира Путина. Об этом 26 июля на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Эта тема является одним из главных приоритетов президента России», — сказал он.

Власти реализуют целый набор мер, но они не имеют сиюминутного эффекта, а несут отложенный эффект. Поэтому ситуация на какой-то период еще останется тяжелой, но в этом направлении правительством ведется огромная работа, пояснил представитель Кремля.

Комментируя свои слова, что коэффициент рождаемости в России достиг катастрофически низкого уровня и угрожает будущему нации, Песков отметил, что нельзя говорить о том, что россияне не верят в будущее.

«Потому что точно такие же показатели демографии и во Франции, и в Германии, и в Испании, а в Японии еще меньше. Это, к сожалению, такая тенденция, у нас она имеет свою предтечу», — добавил Песков.

Он напомнил, что демографические ямы связаны и с Великой Отечественной войной, и с периодом распада СССР.

Ранее Песков во время встречи с участниками Фестиваля новых медиа отметил, что средний коэффициент рождаемости в России находится на уровне 1,4. Он подчеркнул, что это сопоставимо с европейскими странами и Японией.

В конце июня заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов сообщил, что в России разрабатывают законопроект, запрещающий идеологию бездетной семьи. Он добавил, что необходимо выстроить законодательную систему, способную противостоять подобным течениям.