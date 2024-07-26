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В Кремле назвали позитивными показатели экономического развития России

Песков: показатели экономического развития весьма и весьма позитивные
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Показатели экономического развития России являются весьма позитивными. Об этом 26 июля заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно давал высокую оценку работе как правительства, так и ЦБ страны, который отвечает за обеспечение макростабильности.

«Сами показатели экономического развития и по отраслям, и в целом по росту ВВП весьма и весьма позитивные. Понятно, что могут возникать текущие проблемы, от текущих проблем в экономике ни одна экономика мира не свободна», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля, говоря о возможном перегреве экономики, подчеркнул, что на этот счет ведутся рабочие обсуждения и принимаются необходимые меры.

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В июне, говоря о ситуации в экономике, президент РФ Владимир Путин заявил, что рост валового внутреннего продукта в стране в первом полугодии текущего года составит около 5%.

До этого, в мае, он поручил вывести РФ на четвертое место среди ведущих экономик мира по росту ВВП к 2030 году. Глава государства указал на то, что достигнуть этого необходимо за счет роста производительности труда, при низком уровне безработицы и снижении уровня структурной безработицы.

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