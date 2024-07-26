Роспотребнадзор исключил риски распространения лихорадки Оропуш в России

Риски распространения лихорадки Оропуш в России исключены. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.



«В связи с отсутствием на территории РФ векторов трансмиссии (резервуаров и источников инфекции), распространение лихорадки Оропуш исключено», — отмечается в Telegram-канале.



Ведомство подчеркнуло, что комары-переносчики заболевания Aedes serratus и Culex quinquefasciatus на территории РФ не распространены.



Также в пунктах пропуска через границу специалисты проверяют информацию в режиме реального времени, выявляются граждане с признаками инфекционных заболеваний, в том числе те, кто прибывает из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Ранее в этот день стало известно о двух девушках в Бразилии, которые стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш. Отмечалось, что симптомы этой лихорадки обычно длятся от трех до шести дней и напоминают симптомы лихорадки денге: мышечные боли, скованность суставов, головная боль, рвота, тошнота, озноб или чувствительность к свету. Тяжелые случаи могут привести к опасным для жизни осложнениям, таким как менингит.