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В «Лосином острове» стало больше внесенных в Красную книгу птиц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Обнародованы данные последнего мониторинга объектов животного мира, который проводился на территории нацпарка «Лосиный остров» на северо-востоке Подмосковья. Численность популяций, в том числе видов, включенных в Красную книгу, остается стабильной, как и в последние три года. При этом количество некоторых видов растет.

По словам главы регионального министерства экологии и природопользования Тихона Фирсова, зафиксирован рост популяций серой утки, лебедя-шептуна и орлана-белохвоста, внесенного в Красную книгу. Это свидетельствует о благоприятных условиях, которые сложились в «Лосином острове», а также об эффективной и качественной охранной работе, которую проводят сотрудники нацпарка.

Результаты мониторинга подтвердили стабильность популяций видов, внесенных в региональную Красную книгу. Речь, в частности, идет об обыкновенном уже, обыкновенной гадюке и раликтовом ракообразном – щитне летнем, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В начале июля сообщалось, что в Ленинградской области на одном из болот Лужского района впервые за 10 лет заметили соколов сапсанов, которые занесены в Красную книгу. За последние 50 лет в Ленобласти известны лишь единичные находки гнезд и возможных мест гнездования этого вида. Соколы сапсаны широко распространены на всех континентах, кроме Антарктиды. На данный момент птица занесена в Красную книгу России, Петербурга и Ленобласти.

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