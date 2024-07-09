Соколов сапсанов впервые за 10 лет заметили на болотах Ленобласти
Соколов сапсанов, которые занесены в Красную книгу, заметили на одном из болот Лужского района впервые за 10 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ушами филина. Птицы и природа Петербурга и Ленобласти».
«Причем видели не одну птицу, а пару, что вдвойне интересно! Ведь за последние 50 лет в Ленобласти известны лишь единичные находки гнезд и возможных мест гнездования этого вида», — сказано в публикации.
По информации телеканала «78», соколы сапсаны широко распространены на всех континентах, кроме Антарктиды. На данный момент птица занесена в Красную книгу России, Петербурга и Ленобласти. В середине XX века популяция хищных пернатых сильно сократилась из-за использование пестицидов, поэтому сейчас сапсаны нуждаются в особой охране.