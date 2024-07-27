Астролог дала прогноз для знаков зодиака на август

Астролог Светлана Кройцер рассказала «Известиям», чего стоит ожидать знакам зодиака в августе 2024 года.

Овен

В августе у вас будут возможности сделать свою жизнь более гармоничной и счастливой. Для вас это перспективный и успешный месяц во всех отношениях, который может принести много приятных сюрпризов. У одиноких Овнов появится шанс встретить свою вторую половинку. Могут активизироваться и бывшие знакомые, с которыми вы захотите провести время. Во второй половине месяца вероятна надбавка к зарплате или какие-то денежные поступления. В августе можно начинать ремонт, планировать переезд, зачатие детей.

Телец

В августе вас ожидают сложности в общении и взаимопонимании с другими людьми. Однако, если научитесь управлять своими эмоциями, которые периодически могут вас одолевать, то будете на высоте. У вас появится возможность расширить поле своей деятельности благодаря своим знаниям или взаимовыгодному сотрудничеству. Хорошо бы отправиться в небольшое путешествие. Подойдет и поездка за город в приятной компании. Но для вас это должен быть полноценный отдых с семьей. Есть риск, что вы можете преувеличить свои возможности и будете хвататься за несколько дел одновременно. Но завершить все дела окажется проблематично. Поэтому постарайтесь оценивать более реально свои силы, несмотря на все перспективы, которые начнут вам открываться в августе.

Близнецы

Вам август принесет некие трансформации как в окружении, так и в работе. Сейчас вас периодически накрывают эмоции, из-за чего вы не видите правильного решения. Но стоит только расслабиться, успокоить ум — и всё выстраивается по своим местам. Месяц принесет вам много расходов. Это может быть запланированный ремонт, покупка недвижимости, техники или различные мелкие покупки. Решение сложных задач лучше перенести на вторую половину месяца. Август хорошо подходит для общения и налаживания контактов с родными, братьями или сестрами, коллегами и друзьями.

Рак

В августе старайтесь все вопросы решать сразу по мере их поступления. События могут разворачиваться самым непредсказуемым образом как в лучшую сторону, так и в неблагоприятную. Здесь всё зависит от ваших действий. В финансовых вопросах всё сложится благоприятно для вас. Может быть премия, или появится возможность дополнительного дохода. У многих Раков может быть курортный роман. Также не забывайте следить за своим питанием и здоровьем.

Лев

Ваши лидерские позиции и репутация в августе станут прочнее, наконец-то, вас готовы услышать и оценить. Вы ощутите прилив сил, повысится работоспособность и честолюбие. А во второй половине месяца можете ожидать надбавку к зарплате или какие-то денежные поступления. Вам также могут начать поступать интересные предложения по работе. Этот месяц подходит, чтобы завершить ранее начатые дела. В этот период вам даются возможности сделать свою жизнь более гармоничной и счастливой. Однако вы можете заметить охлаждение чувств партнера. В таком случае задайте себе вопрос: «На что вы готовы пойти для того, чтобы изменить отношения в лучшую сторону?».

Дева

Девам выпадает хороший шанс съездить отдохнуть за границу. К тому же многие Девы почувствуют тягу к развитию своего духовного потенциала. Хорошо в этот период заняться йогой, медитацией, больше бывать на природе, можно записаться на обучающие курсы. В августе будет возможность осуществить некоторые свои желания, обзавестись новым кругом общения. Во второй половине месяца вы с головой уйдете в работу с новыми перспективными идеями, которые оценят коллеги.

Весы

В августе вас ждет много перемен в работе и в личных отношениях. Судьба предоставит шанс изменить то, что вам надоело, и привлечь новые события в свою жизнь. Постарайтесь в этот период максимально прислушиваться к интуиции, потому что временами придется быстро принимать решения. Стоит быть внимательными при подписании документов, бронировании билетов, покупки различной техники и товаров. У Весов могут раскрыться некоторые тайны в отношениях.

Скорпион

Главные вопросы месяца: взаимоотношения, работа, признание, самореализация. Именно над этим и стоит поработать в августе. Произойдут различные ситуации, где вам нужно будет учиться проявлять себя, показывать свои навыки и умения взаимодействовать с коллективом. А если вы давно хотели сменить работу, то настало время сделать первый шаг. Не упускайте эти благоприятные возможности в своем развитии. Будьте внимательны к своему близкому окружению, так как активизируются ваши завистники. Также в августе у вас появится шанс выплатить долги, решить вопросы со страховой, налогами или наследством.

Стрелец

События месяца заставят вас обратить внимание на свое здоровье, внутренний мир, семейное положение. Настало время сделать анализ всего происходящего, «заглянуть в свое сердце» и ответить себе честно на вопросы: «Всё ли меня устраивает в жизни? Нужно ли мне что-то сейчас менять в отношениях, в работе или в своем внутреннем мире?» В августе ваши друзья, наконец-то, покажут свое истинное лицо, поэтому не стоит расстраиваться, если завистники и лицемеры начнут уходить из вашей жизни. Займитесь решением бытовых вопросов и постарайтесь доделать ранее начатые дела.

Козерог

Козероги в августе могут ощутить упадок сил, апатию, нежелание что-то делать. Могут обостриться семейные проблемы. На работе также могут ожидать неприятные ситуации. Не отчаивайтесь — вам важно не уходить в проблемы с головой, а учиться смотреть на мир другими глазами, стать более открытыми этому миру и новым возможностям. Козерогам в августе лучше отправиться в путешествие и хорошо отдохнуть.

Водолей

Август для вас — очень насыщенный месяц. Вам будут даны сила и энергия для решения различного рода вопросов, связанных как со здоровьем, так и с бытовыми неурядицами. Постарайтесь не создавать еще больше конфликтных ситуаций, лучше займитесь своим здоровьем, пересмотрите рацион питания. Отношения в семье будут немного напряженными, поэтому наберитесь терпения и не поддавайтесь на различные провокации. Лучше будет, если вы с семьей отправитесь на пикник и порадуете близких приятными подарками. А вот одинокие Водолеи могут встретить свою вторую половинку.

Рыбы

Рыб ждут небольшие препятствия в собственном развитии. Не переживайте, если ваши планы начнут рушиться: возможно, еще не пришло время, а может и вовсе нужно пересмотреть свои мечты. В первой половине месяца вы можете ощутить спад энергии, поэтому постарайтесь не брать на себя дополнительную ответственность и позволяйте себе больше отдыхать. Многим Рыбам захочется флирта, романтики, могут возвращаться старые знакомые. Будьте внимательны в общении и не позволяйте собой управлять.

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