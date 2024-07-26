В Госдуме предложили оборудовать все парковки местами для электрокаров

В России предложили сделать обязательным наличие специальных мест для электромобилей на парковках. Законопроект внесен в Госдуму группой депутатов от партии «Новые люди», документ опубликован на сайте нижней палаты парламента. Изменения предлагается внести в Градостроительный кодекс РФ.

«Региональные нормативы градостроительного проектирования должны устанавливать предельные значения расчетных показателей минимально допустимого количества парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами для электротранспорта, в количестве не менее пяти процентов общего числа парковочных мест», — говорится в законопроекте.

В пояснительной записке депутаты ссылаются на приказ Минстроя, в котором при размещении парковочных мест на стоянках автомобилей рекомендовалось предусматривать места для хранения электромобилей, оборудованные зарядными устройствами, в количестве не менее 5% от общего числа мест. Однако эти рекомендации не закреплены в региональных нормативах градостроительного проектирования, и их следует сделать обязательными, указали авторы законопроекта.

24 июля сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об увеличении срока ремонта автомобилей по ОСАГО до 45 дней. Сейчас время, за которое нужно привезти запчасти и отремонтировать автомобиль, не должно превышать 30 дней.

Также в среду стало известно, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании реестра грузовых автоперевозчиков, в котором они должны будут уведомлять о перевозке грузов.